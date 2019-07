Un dezvoltator de jocuri din Norvegia a creat un joc video inspirat de un tip de sah popular in vremea vikingilor, in urma cu circa 1.600 de ani, relateaza luni ziarul norvegian Aftenposten, citat de Xinhua. Vechiul joc nord-european ''Hnefatafl'' l-a inspirat pe Kenneth Engelsen sa creeze un joc video care va putea fi jucat incepand din septembrie pe computere personale dotate cu Windows, Mac sau Linux. Arheologii estimeaza ca acest joc ar data din jurul anului 400, insa originile sale nu sunt cunoscute oficial. Jocul a fost mentionat in diverse documente si poeme vechi, mentioneaza…