- Rafuiala cu pumni intr-un local din sectorul Botanica al Capitalei. Doi frati sustin ca in timp ce chefuiau in bar au fost luati la bataie pe neasteptate de alti doi indivizi, care ar fi incercat sa-i jefuiasca. Incidentul a avut loc azi-noaptea.

- Marți, 20 martie, polițiștii de investigații criminale au fost sesizați de catre o femeie de 62 ani, din Satu Mare, despre faptul ca in timp ce se deplasa cu autobuzul pe raza municipiului, o persoana necunoscuta i-a furat din poșeta portofelul in care se aflau mai multe documente și o suma de bani.…

- In cadrul ședinței de astazi, primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu a comunicat despre problemele drumurilor din Capitala. Tot aici, Silvia Radu a cerut pretorilor, dar și personalului din instituțiile publice sa faca curat in oraș.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca doua linii de tramvai suspendate: una va lega Bucurestiul de Magurele, iar cealalta va fi in zona de nord, spre Ploiesti. Primele demersuri...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca urmeaza sa fie construita o linie de monorail, pe care vor circula 80 de tramvaie suspendate, fiind vorba despre doua rute care vor lega Bucurestiul de Magurele si de zona de nord.

- Polițiștii aradeni sunt in alerta, dupa ce in aceasta dimineața o vanzatoare a fost injunghiata de un necunoscut. Acesta a fugit mai apoi cu toți banii din incasari, aproape 1.000 de lei. Atacatorul a intrat intr-un magazin alimentar din zona autogarii intr-un moment in care vanzatoarea era singura.…

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- Circulatia tramvaielor a fost blocata, luni, timp de cateva zeci de minute, pe Calea Mosilor din Capitala, in urma unui accident usor. Potrivit Brigazii Rutiere, o persoana a fost transportata la spital. Acidentul a avut loc pe Calea Mosilor si au fost implicate doua autovehicle, iar cauza…

- Ieri, 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata un tanar de 24 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru mai multe fapte de distrugere, amenințare, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Se…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat 7.000 de lei.

- Au aparut primele imagini VIDEO luate de pe camera de supraveghere cu JAFUL ARMAT de la casa de pariuri din Craiova, in care se vad clar semnalmentele autorului furtului. Un barbat de 24 de ani a reusi sa fuga vineri seara cu suma de 7.000 de lei, dupa ce a amenintat-o pe casiera cu un pistol.

- Focuri de arma in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 45 de ani a ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce a fost impuscat in brat. Una dintre versiunile examinate de politie este cea de tentativa de omor la comanda.

- Focuri de arma au fost auzite in aceasta seara in sectorul Botanica al capitalei. O persoana a fost spitalizata. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant IGP, Mariana Bețivu.

- Pentru a treia iarna consecutiva, locatarii unui bloc din centrul Capitalei infrunta noptile geroase fara incalzire. Administratorul blocului polar a fugit cu banii de intretinere si a lasat in urma o datorie uriasa. Iar acum oamenii indura frigul cu multiple straturi de haine si aeroterme.

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Un barbat a intrat intr-un schimb valutar, a amenințat casierul cu arma si i-a cerut bani. Victima, un tanar de 24 de ani, nu s-a lasat intimidata și a apasat butonul de alarma care a inștiințat agentii de paza. Vazand acest lucru, suspectul a luat-o la fuga.

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Un barbat din Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut de politisti dupa ce si-a hartuit fosta concubina, careia i-a trimis mai multe mesaje de amenintare, i-a distrus masina si a sechestrat-o in casa impreuna cu copiii ei.

- Un barbat de 47 de ani, locuitor al Capitalei, care se afla in urmarire penala pentru comiterea unui accident rutier și circulatia ilegala a drogurilor, a fost retinut de Politie.Potrivit oamenilor legii, acesta era condamnat la 10 ani de inchisoare de catre Instanta de Judecata.

- Doi minori din Leova cu varstele de 16 si, respecitv, 17 ani, au fost retinuti de catre politisti dupa ce au patruns intr-un automobil de model „BMW”, parcat in curtea unui bloc locativ din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul ar fi avut loc joi, 1 februarie, cand un locatar din apropiere i-ar…

- Totul s-a petrecut in apropiere de Aeroportul Otopeni. Taximetristul a fost surprins in timp ce arunca cu o doza de suc in capul unuia dintre clienții cu care se certa, iar apoi se duce la portbagaj și scoate un pistol pe care il pune la spate. Dupa ce s-a inarmat, șoferul i-a provocat pe…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de lovire sau alte violente si amenintare, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 32 de ani, din Constanta, banuit de comiterea faptelor. Astfel, la data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 05.00, barbatul ar fi amenintat…

- Un tanar de 18 ani a fost amenintat cu un pistol in fata unui club din Constanta, incidentul avand loc in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit IPJ Constanta, la data de 20 ianuarie, in jurul orei 05.00, un barbat de 32 de ani ar fi amenințat cu un pistol cu bile, un tanar, de 18 ani, in fața unui…

- 70 de tone de apa de la Întreprinderea "Apa-Canal Chișinau" vor ajunge gratuit în mai multe biserici din Capitala, pentru a fi sfințita de preoți. 18 tone vor fi duse la Manastirea Sfântul Teodor Tiron, scrie publika.md La Biserica Tuturor Sfinților din strada…

- Lidia Ceban Pentru prima data dupa mai multi ani, Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat la timp, in lectura finala, bugetul capitalei pentru anul 2018. O alta diferența principiala dintre actualul document și bugetele din anii trecuți este faptul ca acesta este intocmit suficient de detaliat…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au reținut, joi, pe Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pe care il acuza de trafic de influența. Direcția arata ca in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din sectorul 2 al Capitalei. O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru pasagerul din dreapta.

- Accident pe buluverdul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit o bordura si s-a rasturnat cu masina. Potrivit martorilor, din fericire, tanara care conducea un BMW X6 nu a avut de suferit.La fata locului a intervenit politia.

- Pedofilul din lift este agent de Politie. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera. El a fost ridicat de politisti de la biroul la care lucra. Individul se numeste Eugen Stan si este nascut in 1971. El are studii liceale si profesionale. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie…

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un barbat ranit prin plaga cu arma de foc.

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Barbatul reținut pentru crima a marturisit care a fost motivul pentru care și-a ucis fostul socru in Arad. Baut bine, individul l-a omorat in bataie pe batranul imobilizat la pat deoarece a scapat o cana cu apa și a spart o masuța de sticla. Suspectul care și-a omorat in bataie fostul socru marți seara…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.