Un timisorean a fost desemnat Antreprenorul anului 2018 in Romania Ovidiu Sandor, CEO Mulberry Development, a fost desemnat aseara castigatorul competitiei EY Entrepreneur Of The Year - Romania 2018. Antreprenorul a concurat pentru marele titlu alaturi de alti 43 de lideri de business si va reprezenta Romania in finala mondiala EY World Entrepreneur Of The Year, de la Monte Carlo, din iunie 2019.



Mulberry Development, companie din Timisoara cunoscuta la nivel international pentru dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare de top, precum City Business Centre din Timisoara si The Office din Cluj Napoca, deruleaza un proiect amplu de dezvoltare imobiliara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

