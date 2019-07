Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Timisoara a fost transportat la spital dupa ce si-a cusut partial buzele cu sarma si s-a taiat cu un cutit pe brate si pe piept, spunand ca se temea ca locuinta ii va fi luata de camatari, carora nu reusise sa le plateasca o datorie.

- Totul s-a intamplat luni seara pe strada Dacilor. Un barbat, care pretinde ca luase un imprumut de la camatari si care ar fi fost amenintat ca i se va lua casa pentru ca nu-si platise la timp din datorie, a incercat sa se sinucida intr-un mod de-a dreptul infiorator. Si-a cusut partial buzele cu sarma…

- Caz șocant in Timișoara. Un barbat de 47 de ani și-a cusut buzele cu sarma, luni seara, și a incercat sa se sinucida. El le-a spus polițiștilor ca a recurs la aceste gesturi, de teama unor camatari care l-ar fi amenințat ca ii iau casa daca nu-și platește datoriile. Incidentul a avut loc luni seara…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Timișoara, și-a cusut buzele cu sarma și a incercat sa se sinucida, luni seara. Acesta le-a declarat polițiștilor ca a recurs la aceste gesturi de frica unor camatari care l-ar fi amenințat ca ii iau locuința daca nu-și platește datoriile, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Alerta in aceasta seara dupa ce un barbat de 47 de ani, care locuiește pe strada Dacilor din Timișoara, a sunat la 112 și a anunțat ca se va sinucide. Imediat, la fața locului a fost trimis un echipaj de Poliție și o ambulanța. Barbatul a susținut ca s-ar fi imprumutat la camatari și ca […] Articolul…

- Echipa Romaniei s-a clasat pe prima poziție la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori 2019, din Cipru. Printre profesorii care i-au pregatit și insoțit pe olimpicii romani se afla și un cadru didactic de la Universitatea Politehnica din Timișoara.

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara pe autostrada A1, in apropiere de Arad, pe sensul de mers Arad – Timișoara, circulația fiind blocata și reluata ulterior doar pe banda de urgența. In urma coliziunii, șapte dintre cele opt persoane aflate in automobilele implicate au fost transportate la spital,…

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din Timisoara. Doi tineri, fata si baiat, au fost spulberati, dupa ce au intrat intr-o masina. Tanarul care conducea motocicleta a vrut sa depaseasca pe linie continua, moment in care autoturismul din fata a virat la stanga.