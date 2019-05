Ternera a fost arestat in cadrul unei operatiuni comune a autoritatilor din Spania si Franta. Pe numele sau real Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, a fost liderul gruparii ETA, organizatie care a ucis peste 850 de persoane in timpul unui razboi de gherila pentru infiintarea unui stat basc in nordul Spaniei si sud-vestul Frantei. Capturarea acestuia a fost confirmata de Ministerul spaniol de Interne.

Ternera a fost dat in urmarire in 2002. El este acuzat in Spania de implicare intr-un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din Zaragoza, in 1987, care a dus la moartea a 11 persoane,…