Superficialitatea și indiferența cu care au tratat operatorii 112 și polițiștii apelurile Alexandrei Maceșanu, una dintre posibilele victime facute in Caracal de Gheorghe Dinca, au caracterizat și o intamplare petrecuta in Alexandria, capitala județului Teleorman, in octombrie 2015. La vremea respectiva, incidentul a fost relatat de blogul Idei și subterfugii. Rezumatul: un cetațean a sunat la 112, pentru a reclama un șofer ce parea beat și care circula pe contrasens pe o strada din Alexandria. Operatoarea i-a facut legatura cu operatorul 112 care era de serviciu la Inspectoratul Județean de Poliție…