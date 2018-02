Un teatru, decât un festival și o cronică fără bani (II) Povestea festivalului Gianinei Carbunariu de la TT, gazduit de instituția finanțata din bani publici, a fost scrisa de niște personaje care ar putea face oricand dintr-o piesa contemporana. Tema unei asemenea piese ar fi extrem de la moda – conflictul interior al unor critici de teatru, finanțați sa scrie despre un festival plin de piese fușerite și care, intre un spectacol și un chef cu pretenții artistice, sunt vizitați de fantome ale foștilor actori ai TT. Aceștia ii obliga sa vizioneze – scenele, cu trairile sufletești ale criticilor, ar fi aproape horror – spectacole premiate ale TT și sa… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 1947 Winston Churchill, la acea data a fost premier al Marii Britanii, rostea celebrele cuvinte: Multe forme de guvernare au fost și vor fi incercate in aceasta lume a pacatului și durerii. Nimeni nu pretinde ca democrația este perfecta sau atot-știutoare. Intr-adevar, s-a spus ca democrația…

- „Reprezentanții Consiliului Județean Arad au acum o șansa unica sa aduca pe aeroport curse regulate, dupa retragere celor de la Blue Air de pe Timișoara. In urma neințelegerilor dintre Blue Air și Aeroportul „Traian Vuia“, practic, Moldova nu mai are legatura spre vestul țarii, ceea ce reprezinta…

- In urma cu un an dormea sub cerul liber, manca din mila trecatorilor si purta haine ponosite, scrie wowbiz.ro. Acum, dintr-un om al strazii, Arpi s-a transformat intr-un angajat model. Citeste si CEA MAI FRUMOASA POVESTE DE DRAGOSTE. Cum a ajuns o scriitoare celebra sotia unui om al strazii…

- Bolidul de lux care a fost furat saptamana trecuta din fața casei unui om de afaceri din Lugoj, a fost gasit ieri, nu departe de Timișoara. Maserati-ul care costa aproximativ 80.000 de euro a ars ca o torța, in doar cateva minute, la marginea localitatii timisene Pischia, potrivit lugojinfo.ro. Aflat…

- In cursul acestui an, se vor mari tarifele la caldura furnizata de Termoficare, ca urmare a eliminarii subvenției pe care o acorda municipalitatea. De la 1 aprilie, Consiliul Local Pitesti nu va mai achita subvenția catre SC Termo Calor Confort SA, deoarece aceasta este considerata ajutor de stat și…

- Benfica Lisabona – Steaua, in Cupa Challenge la volei masculin. Roș-albaștrii au meci marți, de la ora 22.30, impotriva campioanei lusitane. Partida conteaza pentru returul optimilor de finala din Cupa Challenge. In tur, formația noastra a cedat la mare lupta, in tie-break, cu scorul de 3-2, la Sala…

- Ieri, 30 ianuarie, la Prefectura Neamț a ajuns minuta care comunica decizia Curții de Apel Bacau privind arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Potrivit legii, prefectul trebuie sa emita un ordin de suspendare și, pare-se, in funcție de…

- Aradul este reprezentat de doua formatii, HC Beldiman (locul 7) si Unirea Santana (8), mai fiind prezente grupari din: Timisoara (3), Resita, Hunedoara, Lugoj si Sannicolau Mare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Zeci de rectori din toata tara au semnat o scrisoare de sustinere a lui Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava, pentru functia de ministru al Educatiei. Unul dintre cei care au refuzat sa semneze scrisoarea de sustinere a lui Popa este rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel…

- Povestea festivalului Gianinei Carbunariu de la TT (Citiți și Un Teatru, ”decat” un festival și niște scriituri comisionate ), gazduit de instituția finanțata din bani publici, a fost scrisa de niște personaje care ar putea face parte, oricand, dintr-o piesa contemporana. Tema unei asemenea piese ar…

- Formatia noastra a reusit astfel sa se revanseze dupa esecul de pe teren propriu din turul campionatului, cand timisorencele s-au impus la Oradea cu scorul de 21-19. Partida de la Timisoara a fost dominata de echipa oaspete. Dupa un inceput de meci ceva mai echilibrat, CSU Oradea si-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune ca a fost audiat in calitate de martor in dosarul penal deschis la Politia Timis in cazul portii de la intrarea in Timisoara care s-a prabusit in timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tanar si-a pierdut viata. Robu a spus ca nu este un lucru…

- Satenii dintr-o asezare timiseana atestata documentar inca din anul 1514 au ramas in istoria orala a locului, dupa ce in perioada comunista au schimbat viziunea omului trimis de comuniști sa-i convinga sa paraseasca localitatea. Este vorba despre satul Topla, apartinator de comuna Manastiur. „Era prin…

- Consiliul Judetean a decis astazi cum vor fi impartiti primariilor din judet cei 11,6 milioane de lei, proveniti din cota defalcata din impozitul pe venit. La ședința au fost prezenți toți consilierii: 17 de la PSD și 15 de la PNL. Pe ordinea de zi la pct.12, s-a aflat proiectul de…

- Consiliul Concurenței a amendat șapte companii de taximetrie din Iași pentru constituirea unui cartel și fixarea prețurilor la serviciile practicate. Sancțiunile totalizeaza 165.364 lei, echivalentul a aproximativ 36.000 euro și includ și o asociație de profil. ”In cadrul unor intalniri ale asociatiei…

- Aflata in centrul Bucureștiului, intr-o alee care face abstracție de forfota din jur, locuința Amaliei Enache se dovedește a fi plina de personalitate inca de la inceput. Fiica Amaliei Enache, in bratele presupusului tata "Locuiesc aici din 2000, dar am stat primii 4 ani in chirie si…

- Incidentul s-a petrecut in zona Pieței 700 din Timișoara, iar unul dintre cititorii Tion.ro este cel care a fotografiat și a filmat mașina firmei de paza. „Astazi, un angajat al firmei SBK Security, cu nr. de inmatriculare B 24 HGZ a intrat pe trotuar cu mașina pentru ca nu se putea deplasa…

- Saptamana aceasta, Universitatea de Vest din Timișoara este gazda unei școli internaționale de iarna pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data. Evenimentul acopera un spectru larg de cercetari și inovare industriala, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor…

- Autor: Stelian ȚURLEA Iubitorii de muzica și de istoria muzicii au acum la indemana o carte reper despre o formație din ultima jumatate de secol și promotorii ei, care nu poate fi ignorata. Inițiatorul și alcatuitorul acestei ediții, Alexandru Daneș, merita toate aplauzele. Acesta spune intr-un cuvant-inainte:…

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

- „Planul nostru de remodelari este extrem de ambitios pentru urmatorii doi ani. Am investit 10 milioane de euro in proiectele desfasurate anul acesta in Romania si la finalul anului vorbim de patru restaurante McDonald’s noi in Bacau, Bucuresti, Constanta si Timisoara si sase restaurante remodelate cu…

- Administrația locala de la Baia de Arama a ”imbracat” orașul in ghirlande si figuri ornamentale cu simbolistica sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Primarul Rafael Dunarințu a dat startul sarbatorilor de iarna și le-a pregatit concitadinilor sai mai multe surprize in aceasta perioada. Finalul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…

- Producatorul austriac voestalpine Rotec, divizia de modelare a metalului, a anunțat preluarea firmei romanești Barum Technik, cu sediul in Timișoara. Societatea va funcționa pe viitor sub denumirea voestalpine Rotec Coating și are un numar de aproximativ 160 de angajați.

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- Nu am scris niciodata despre aceasta. Am ramas ani de zile cu impresia ca totul a fost, cel putin pentru mine, doar asa, o mica aventura, fara sa realizez pe deplin nici acum, la maturitate, ca moartea circula atunci libera pe strazi si numai printr-un noroc chior nu am dat peste ea. Am avut privilegiul…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Evident, nu in Romania, ci in Germania, unde a fost inaugurata vineri cea mai moderna linie de mare viteza din tara. La eveniment a participat si cancelarul Angela Merkel, care a calatorit pe ruta Munchen-Berlin. Proiectul a inceput in urma cu 26 de ani si a costat zece miliarde de euro. 22 de tuneluri…

- Joi seara, premierul Mihai Tudose a ajujs la Timișoara, intr-o scurta vizita. Primul ministru a avut o scurta intalnire la Palatul Administratic cu președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra și cu prefectul de Timiș Eva Andreas. De la Timișoara, premierul pleaca la Belgrad unde va participa…

- Guvernul condus de Nicolas Maduro și opoziția din Venezuela au incheiat, sambata seara, o prima runda de negocieri, in Republica Dominicana, fara a ajunge la un acord, dar angajandu-se sa se revada pe 15 decembrie, transmite AFP. "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera…

- Gianina Carbunariu, directorul TT ar fi trebuit, așa a promis inclusiv președintele Consiliului Județean Neamț, sa vina in fața Consiliului Județean pentru a da niște explicații cu privire Festivalul recent incheiat. Gianina Carbunariu a plecat din țara, probabil și in interesul TT-ului, și a pasat…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana…

- O parte dintr-o macara a cazut, miercuri, peste cladirea in constructie a Spitalului de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara. La fata locului s-au deplasat cadre ale ISU Timis asigurand zona. Nu s-a inregistrat nici o victima. Aripa noua a spitalului ar fi trebuit finalizata in mai 2016. O vreme, lucrarile…

- La aniversarea a doua decenii de la inființarea Euroregiunii Dunare-Criș-Mureș-Tisa, reprezentanții administrațiilor județene din Romania,Serbia și Ungaria au adus in discuție nu doar reușitele acestui proiect transfrontalier, ci și proiecte viitoare. Printre acestea, reluarea navigației pe Bega, realizarea…

- Magia sarbatorilor de iarna ajunge, in acest an, și in Bastionul Theresia, unde Muzeul Național al Banatului pune la cale un eveniment colorat și vesel, pentru mici și mari. Targul „Craciunul la Cetate” va fi deschis oficial sambata, 25 noiembrie.

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri cutremuratoare despre fostul ei soț, alaturi de care a trait clipe de coșmar. Brigitte Sfat, care este casatorita in prezent cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase , a fost invitata la o emisiune de la Antena Stars. Brigitte Sfat, care a izbucnit in lacrimi la…

- CSU Alba Iulia a reușit cea mai importanta victorie stagionala de pana in acest moment, in fieful vicecampioanei „U” Cluj, scor 65-61, meci contand pentru etapa a 6-a a Ligii Naționale de baschet feminin. In colocviul studentesc din sala „Polivalenta”, Universitatea Cluj – CSU Alba Iulia 65-61 (14-9,…

- Doi adolescenți din Oltenia au ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce n-au avut nimic mai bun de facut la Timișoara decat sa se apuce de furat. Ei au fost prinși in zona Complexului Studențesc, cu o... prada de tot rasul.

- O femeie din Timișoara a ramas fara telefonul mobil in mai puțin de un minut, dupa ce un barbat a intrat in magazinul unde aceasta lucra și i-a luat celularul pus dupa tejghea. Aceasta a postat imagini de pe camerele de supraveghere ale magazinului pe contul sau de Facebook, in speranța ca hoțul…

- Femeia avea in jur de 40-50 de ani. Politistii vor face verificari pentru a stabili cauzele decesului. Citeste si: Altercatie violenta in trafic: Ancheta dupa ce un sofer i-a distrus parbrizul unui alt conducator auto Citeste si: Politisti raniti dupa ce un sofer a intrat in masina lor,…

- Angajatii Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura care au protestat joi si vineri la Timisoara, vor merge la Bucuresti, alaturi de colegii de la Arad, pentru a-si prezenta doleantele. Intre timp, conducerea centrala a APIA a cerut liste cu numele protestatarilor.

- Lia Olguta Vasilescu s a nascut la 18 noiembrie 1974, la Craiova. A absolvit Facultatea de Litere si Istorie din Craiova, specializarea romano italiana, in 1997, si Colegiul National de Aparare in 2001. In 2007, a obtinut un doctorat in Sociologie la Universitatea Bucuresti. Din 2009, este lector asociat…

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) se va afla in conducerea delegației care va participa la Varșet, Serbia, la cea de-a cincea runda de negociere a textului noului Acord intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Serbia, privind cooperarea in domeniul gospodaririi durabile…

- ''Domnul ministru Florian Bodog considera pacienții cu boli rare drept persoane speciale, care necesita ingrijiri integrate și trebuie sa fie in permanența in atenția autoritaților pentru a putea avea o șansa, iar statul datoreaza fiecarui cetațean aceasta șansa. Ministerul Sanatații are in vedere…

- Va reamintim ca, pentru al doilea an consecutiv, in cadrul „Școlii anticorupție”, un proiect derulat de Asociația Studenților la Științe Politice, a fost realizat un studiu sociologic privind percepția corupției in randul elevilor din Timișoara. Aproape jumatate din cei peste 500 de elevi…

- O pensionara din Timisoara a primit la externare o factura de trei mii de lei. Asta pentru ca s-a ranit în timp ce îsi ajuta vecinii sa culeaga struguri, iar potrivit legii, acest lucru este considerat accident de munca.

- Copiii nostri nu mai citesc! De cate ori auzi asta? Sa nu generalizam. Copiii nostri citesc, ba si scriu! Evident, nu toti. Dar multi sunt talentati si merita sa fie cunoscuti. Bucuresti fm si Editura Eikon, cu sprijinul Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, au pornit in cautarea lor. Am dat…

- Miercuri, 15 noiembrie, de la ora 19:00, la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe, Sala Arta, se joaca spectacolul „CALUL ALB” de Ioana Paun, cu Ilinca Manolache. „CALUL ALB: Scurta istorie a urii 2017 – 1944” este un efort de a privi lucid, fara traume și resentimente, istoria recenta și trecutul…