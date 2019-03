Stiri pe aceeasi tema

- Vant puternic in Capitala. Un copac a cazut in mijlocul strazii și a blocat circulația. Incidentul s-a intaplat in aceasta dimineața in sectorul Rișcani din Capitala.Se pare ca nimeni nu a avut de suferit. Poliția se afla la fața locului.PUBLIKA.

- Un tanar din Neamț a sfarșit groaznic, taindu-și un picior cu drujba. Ca ghinionul sa fie complet, copacul pe care il taia a cazut peste el, blocandu-i și celalalt picior. Omul a sangerat pana la moarte. Accidentul cumplit a avut loc intr-o padure din Bicaz acum cateva zile dar abia acum a fost facut…

- Un barbat a murit, astazi, dupa ce a fost impins in fața tramvaiului de catre un om al strazii in stația Calea 13 Septembrie din Capitala, informeaza STB pe pagina de Twitter. Barbatul aștepta tramvaiul pe refugiu, cand a fost lovit in lateral, in prezent liniile 1, 8, 11 și 25 fiind deviate. Un accident…

- Un accident mortal s-a produs, vineri, pe Soseaua Progresului din Capitala, un calator, in varsta de apriximativ 65 de ani, care astepta in refugiu fiind impins de catre un om al strazii in fata tramvaiului, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB, fost RATB), pe Twitter. Incidentul s-a produs…

- Cadavrul carbonizat al unui barbat de circa 45 de ani a fost descoperit de pompieri, duminica, intr-o casa distrusa de un incendiu in localitatea Ileanda, relateaza Agerpres.Potrivit precizarilor facute pentru presa de Lucian Jacodi, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un elev de 17 ani din Bagau, judetul Alba, a fost lovit violent de un alt adolescent, intregul scandal pornind de la o fata. Bataia a avut loc in apropierea liceului din Ciumbrud, unde invata baiatul agresat. In imagini se vede cum adolescentul de 16 ani a asteptat ca fosta lui iubita sa iasa de la…

- Un barbat s-a aruncat, marți seara, de la unul dintre etajele hotelului Intercontinental din Capitala și a murit, echipajele încercând fara succes resuscitarea acestuia, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov.

- Un jurnalist de la o publicație locala a gasit un om cazut in zapada, care risca sa-și piarda viața. O tanara, jurnalisa la republikanews.ro, a gasit un om pe o strada din Ploiești, intins in zapada. Omul, care era, foarte probabil sub influența bauturilor alcoolice, a fost salvat de la ingheț dupa…