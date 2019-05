Un taximetrist, de 31 ani, s-a sinucis la Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Ion G., un barbat din satul Calimanești, comuna Puiești, județul Vaslui, a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost batut bine de nevasta. Aceasta s-a suparat ca perechea ei iși plange prea des și prea cu patos fosta soție, decedata in urma cu cațiva ani. Cei doi, beți "cui" fiind, s-au luat la…

- Directorul Spitalului Judetean Vaslui, Ana Smaranda Rinder, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca tanarul este internat la Boli Infectioase, dar pare ca are doar o viroza. „Am sunat medicul de garda de dimineata (vineri – n.r.), i-au fost facute analize, nu se confirma nicio meningita. Este…

- Trei elevi, unul de 15 ani și doi de 16 ani, au ajuns aseara de urgenta la spital dupa ce au fost injunghiați de un tanar de 17 ani. Evenimentul s-a petrecut pe o strada principala din Vaslui. Atacatorul, coleg de școala cu cei trei adolescenți, i-a injunghiat dupa ce au iesit de la ore in apropierea…

- INCIDENT… Un copil in varsta de 13 ani a fost acroșat de o mașina, in aceasta dupa-amiaza, pe strada Spitalului din municipiul Vaslui. Din primele informații, baiatul ar fi traversat strada prin loc nepermis, fiind lovit ușor de un taxi. La fața locului s-a deplasat un echipaj de prim-ajutor, care a…

- Detasamentul de Pompieri Barlad a intervenit joi in municipiul Barlad, acolo unde o persoana in varsta de 82 ani, cunoscuta cu afectiuni medicale nu raspundea la usa.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stancu, salvatorii au patruns in apartament, iar persoana a fost gasita decedata,…

- O tanara de 20 de ani s-a sinucis in zorii zilei, la fel ca Madalina Manole. A murit in ambulanta care o ducea la spital. Vezi ce bilet de adio a lasat Ramona Elena Palade, o tanara de 20 de ani din localitatea Glodenii Gandului, judetul Iasi, a murit in cursul zilei de marti, 26 martie, dupa ce a ingerat…

- O copila de 15 ani și-a pus capat zilelor, in Olt, inghițind un pumn de pastile. Tanara s-a sinucis dupa o cearta cu tatal sau, luand toate pastilele de inima dintr-un flacon, care ii erau prescrise pentru tratarea unei afecțiuni. Adolescenta s-a sinucis joi, dupa ce s-a certat cu tatal sau, iar tragedia…

- O crima teribila șocheaza, din nou, Romania. De aceasta data, la Arad, unde un barbat si-a omorat nevasta, apoi si-a pus capat zilelor! Cei doi erau in plin proces de divort, iar gelozia l-ar fi impins la gestul extrem.