- Crima ingrozitoare in raionul Florești. Cadavrul unui taximetrist a fost gasit pe un camp in apropiere de satul Putinești, scrie tvn.md.Oamenii legii au fost alertați acum doua zile de rudele barbatului.

- Cei doi minori, in varsta de 15 și 17 ani la momentul crimei, sunt acuzați ca in noaptea de 12 spre 13 iunie ar fi ucis un barbat in varsta de 77 de ani, taximetrist in Lugoj. Minorii iși propusesera sa fuga de acasa și in timp ce iși faceau planurile au stabilit ca au nevoie de o mașina.…

- Un accident rutier a avut loc in cursul noptii pe strada Barbu Delavrancea, zona Trocadero din Constanta. Din primele informatii un autoturism Fiat de culoare alba, inmatriculat in Ilfov a lovit doua masini parcate. Dupa accident soferul a abandonat masina si a fugit. Mai mult, ar fi aruncat si cheile…

- Detalii cutremuratoare. Vezi de ce si-a omorat politistul copilul. Incredibil unde a pus cadavrul. Criminalul a lasat un bilet de adio.foto M. F., politistul de 29 de ani care si-a ucis sambata baietelul de 3 ani si 7 luni iar apoi s-a omorat, tocmai divortase saptamana aceasta de sotia lui. Potrivit…

- Un tanar de 18 ani, din judetul Satu Mare, a fost retinut de politisti fiind prezentat, in cursul zilei de joi, judecatorului de drepturi și libertați, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a talharit un barbat, luandu-I, prin folosirea violenței, autoturismul personal. Cercetarile efectuate…

- Aseara, in jurul orei 22.30, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, politistii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe raza localitatii Boiu Mare. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea si intrucat nu a pastrat distanta laterala suficienta, a acrosat…

- Incidentul, in urma caruia un barbat a fost impușcat, a avut loc sambata dupa amiaza, aproape de Șoseaua de Centura, dupa o urmarire ca-n filme. Șoferul este un tanar de 19 ani, care a refuzat sa opreasca pentru ca nu avea permis de conducere. Oamenii legii au fost nevoiti chiar sa-l ameninte cu arma.…

- Trupul unei femei din Vaslui care a murit in timp ce se indrepta catre casa a zacut intr un sant, in fata casei, timp de mai multe ore si s a degradat din cauza caldurii. Potrivit RomaniaTV.net, medicii de pe ambulanta au constatat decesul, criminalistii au facut cercetarile, numai masina IML nu a aparut…