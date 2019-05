Un taximetrist a comis un accident rutier. Pasagerii lui din mașină au fost accidentați Un taximetrist in varsta de 62 de ani, din Mediaș, a provocat un accident intre Alma și Smig, pe DJ 142 cu DC 19. In urma incidentului, doua persoane au fost ranite. Șoferul a virat stanga și nu a acordat prioritate unui alt autoturism care circula regulamentar din sens opus, la volanul caruia se afla un tanar de 24 de ani din Copșa Mica, a spus Elena Welter, purtator de cuvant al Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu, a anunțat turnulsfatului.ro. Victimele sunt o femeie de aproximativ 55 de ani, cu fractura deschisa membru inferior, și un barbat de aproximativ 68 de ani, cu traumatism… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii belgieni au folosit spray-uri lacromoghene pentru a dispersa un protest al mișcarii Vestele Galbene care a avut loc duminica in zona Gare du Nord din Bruxelles. Mitingul are loc chiar in ziua alegerilor europarlamentare. Sute de oameni au participat la demonstrația neautorizata, noteaza site-ul…

- Un pistol a fost furat de la un paznic de vanatoare din Munții Apuseni. Poliția din Alba a deschis oa anchetai in acest caz. Un paznic de vanatoare din comuna segagea, comuna Poșaga, a anunțat duminica la poliție ca i-a disparut un pistol din locuința. "Ne-a sesizat in aceasta dimineata paznicul de…

- Doua cutremure au avut loc in zona Vrancea in decurs de numai cinci ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 8:58, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.…

- Tragedie aviatica, produsa in Mexic. Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord de orașul Jalpan de Sierra, in statul Queretaro. Aparatul…

- Raisa Rusu, o femeie din Republica Moldova, a moștenit trei milioane de euro, adica toata averea unui batran din Italia de care a avut grija mai mulți ani. Dupa moartea pensionarului, moldoveanca și fiul ei au recunoscuți in testament drept moștenitorii legali, ceea ce a starnit revolta rudelor barbatului. …

- Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a dat vreodata, noteaza revista Forbes. La doar 20 de ani The post Forbes: Un roman este cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Povestea lui Sebastian Dobrincu, tanarul care le calca pe urme lui Zuckerberg și Elon…

- Crima teribila in Argentina, acolo un barbat le-a lovit cu ciocanul pe fosta sa soție și pe fiica lor, dupa care a dat foc casei. Cele doua victime au murit la spital din cauza ranilor suferite. O femeie pe nume Patricia Brandan, in varsta de 33 de ani, și fiica sa, in varsta de un an și opt luni, au…