- Un balcon interior din cladirea cu doua turnuri unde se afla Bursa de la Jakarta s-a prabusit luni, mai multe persoane fiind ranite, au relatat posturile de televiziune indoneziene, citate de...

- Zeci de oameni au fost raniti dupa ce etajul doi al turnului care gazduieste bursa din Jakarta s-a prabusit luni, potrivit Business Insider. Cel putin 72 de oameni au fost dusi la spitalele locale de urgenta, a transmis Argo Yuwono, comisar in cadrul politiei din Jakarta, transmite CNN.…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi cladire,…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Sase persoane au murit, duminica, la Sydney, dupa ce un hidroavion s-a prabusit in raul Hawkesbury, in nordul capitalei australiene, potrivit news.ro.Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare…

- Autoritatile ucrainene si separatistii prorusi au inceput miercuri sa efectueze un schimb de prizonieri, ce poate ajunge la 380 de persoane, in estul rebel al Ucrainei, fiind cel mai important schimb de persoane detinute de catre partile implicate conflictul ce dureaza de aproape patru ani in regiune,…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Planul roșu de intervenție a fost inițiat de autoritațile din Bacau in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autobuz și un autoturism. Șase persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Autoritațile din Bacau au inițiat planul roșu in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Barsanești,…

- Nici nu s-au stins ecourile crimei de la metroul din București, ca o alta nenorocire s-a intamplat la metrou. Nu in București, ci la Bruxelles, in stația de metrou Bockstael. Doi romani au fost implicați intr-o altercație sangeroasa in stația din Bruxelles, iar unul dintre ei a murit. Celalalt este,…

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, pe insula Java din Indonezia, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5. Totodata, mai multe persoane au fost ranite și peste 100 de cladiri au fost avariate din cauza seismului, relateaza Reuters. Cutremurul puternic a avut o magnitudine de 6,5 și a fost…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP.Avionul, un turbopropulsor apartinand…

- Un avion de mici dimensiuni, cu 25 de persoane la bord, s-a prabușit in apropiere de Fond-du-Lac, la doar cateva minute de la decolare. Potrivit autoritaților, toți cei 22 de pasageri și trei membri ai echipajului au supraviețuit impactului dar au fost raniți și s-a solicitat intervenția elicopterelor…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. UPDATE 12:31…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…

- Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs astazi dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana constienta descarcerata si persoana inconstienta au fost…

- Un pod pietonal care facea legatura cu Palatul Troja, situat la periferia nordica a capitalei Cehiei, s-a prabusit sambata dupa-amiaza pe o portiune de 250 de metri, informeaza agentia CTK si site-ul Blesk.cz.Potrivit autoritatilor cehe, citate de site-ul german Tag24.de, patru persoane…

- Incendiu intr-o cladire plina de romani si moldoveni, in noaptea de joi spre vineri. Incidentul a avut loc in orașul Bergkamendin, situat la 20 de km de Dortmund. 7 persoane sunt in stare grava.

- Un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani, a ars noaptea trecuta. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Sapte dintre victime sunt in stare grava.

- Explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu, potrivit ISU Sibiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- Politistii din Olt au depistat o femeie din Caracal, urmarita international de autoritatile italiene pentru trafic de persoane si proxenetism, fapte care ar fi fost comise in orasul Mantova Italia.Ieri, 28 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Inspectoratul de Politie Judetean…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 360 de persoane intr-o operatiune care ii vizeaza pe sustinatorii din cadrul armatei ai predicatorului Fethullah Gulen, pe care Ankara il considera a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat miercuri postul…

- Vulcanul Agung, a carui erupție din 1963 a ucis aproape 1.600 de persoane, s-a "trezit" in luna septembrie. Fumul a urcat duminica pana la 4.000 de metri deasupra varfului vulcanului, determinand autoritațile sa anuleze 28 de zboruri, care plecau sau soseau in Bali, a declarat Arie Ahsanurrohim,…

- Un avion militar american cu 11 persoane la bord s-a prabușit in Marea Filipinelor in timp ce trebuia sa aterizeze pe un portavion american, a anunțat miercuri Marina americana, potrivit AFP, Reuters și Kyodo. "Un avion al Marinei americane care transporta 11 pasageri și membri…

- UPDATE // Cea de treia persoana a accedentului, care a fost trasportata de urgența la spital, a decedat in rezultatul traumatismelor. Cel puțin doua persoane au murit dupa ce un mal de la cariera de piatra din satul Pascani, raionul Criuleni, s-a prabusit in aceasta seara. O alta persoana a fost transportata…

- Sase persoane si-au pierdut viata si un copil în vârsta de doi ani si jumatate a supravietuit dupa prabusirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni în regiunea Habarovsk, în Extremul Orient rus, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ”Avionul…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 3: Șoferul mașinii are 28 de ani și are cazier pentru infracțiuni de drept comun scriu jurnaliștii francezi.…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unei explozii care a zguduit un bloc cu noua etaje. Incidentul a avut loc in orașul rus Ijevsk, iar cladirea s-a prabușit parțial in urma deflagrației, noteaza The Independent. „Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din…

- Cel putin trei oameni au murit si patru au fost raniti dupa ce blocul de locuinte s-a daramat partial din cauza unei explozii de gaz produse intr-unul dintre apartamentele blocului. Autoritatile ruse au confirmat tragedia si au mobilizat de urgenta serviciile de salvare si de pompieri in…

- O explozie la un bloc de locuințe din orașul rus Ijevsk a ucis cel puțin doua persoane, titreaza presa locala. Potrivit autoritaților, deflagrația s-a produs ca urmare a unei acumulari de gaze. Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața in orașul Ijevsk din Rusia dupa o explozie la un bloc de locuințe.…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia.

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de artificii din Indonezia, conform autoritatilor. Explozia a avut loc in jurul orei 9, ora locala, la un un complex industrial din vestul capitalei Jakarta, relateaza BBC

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs duminica pe raza localitații Sintimbru, noua persoane fiind transportate la spital, dintre care șase cu leziuni ușoare, a anunțat IGSU. Autoritațile au activat Planul roșu de intervenție. La fața…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme avand la bord in total 10 persoane a avut loc duminica in localitatea Santimbru, din judetul Alba, fiind activat planul rosu de interventie.

- UPDATE: Potrivit weld.de, poliția a anunțat ca sunt 6 raniți, printre care și un roman. Poliția bavareza susține ca suspectul este un barbat in jurul varstei de 40 de ani, noteaza The Independent. UPDATE: Politia germana a arestat un barbat la Munchen, dupa incidentul in care patru…

- Ziarul nu a precizat sursa pentru aceasta informație. Poliția va ține o conferința de presa in capitala bavareza in jurul orei 10.00 GMT. Potrivit unui nou bilanț, cinci persoane au fost ranite ușor sambata dimineața la Munchen (sudul Germaniei) de un barbat inarmat cu un cuțit și care…

- Un atac cu bomba soldat cu 18 raniti a fost comis in provincia sudica turca Mersin, informeaza Reuters. 17 dintre raniti sunt ofiteri de politie, arata sursa citata. Autoritatile au anuntat ca atacul este unul terorist si ar fi fost comis de militantii kurzi.

- Pilotul unei aeronave F16 a murit dupa ce avionul de vanatoare s-a prabușit la decolare. Accidentul aviatic a avut loc la baza aeriana din apropierea Madridului. Pilotul unei aeronave F16 a murit dupa ce avionul de vanatoare s-a prabușit la decolare. Anunțul a fost facut de ministerul spaniol al Apararii…