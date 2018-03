Stiri pe aceeasi tema

- Este om de televiziune, actor, fost sportiv de performanta, tata, dar foarte putini cunosc faptul ca Vladimir este pasionat de design interior. Vladimir Draghia are o poveste de viata demna de un film hollywoodian. A jucat in telenovele, a aparut in zeci de reclame si spoturi indraznete; este actor,…

- Vlad Plahotniuc, Președintele PDM, s-a intalnit vineri cu Ted Poe, Membru al Congresului American, Dr. Asif Chaudhry, fost Ambasador al SUA in Republica Moldova, precum și cu reprezentanții Consiliului Atlantic, aflați la Chișinau pentru Conferința interparlamentara “Georgia,

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Președinții Parlamentelor din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna în domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andriy Parubiy, în cadrul conferinței…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Startup-ul fintech Revolut, cu peste 15.000 de clienti in Romania, a trecut pe break-even pentru prima data, in luna decembrie a anului trecut, o reusita importanta pentru business-ul infiintat in 2015 de catre Nikolay Storonsky si Vlad Yatsenko, ce a atras investitii de 90 de milioane de dolari.…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Sistemul de pardoseala sportiva este din parchet masiv de artar, de tip Connor Rezill Sleeper, si a fost montat de SC Sport Logistic SRL. Produsul, care este adus din Statele Unite ale Americii, a primit certificate sportive de la Federatia Internationala de Baschet, Federatia Internationala de Handbal…

- Cheile Verdon sint situate in sud-estul Franței, intre Alpes-de-Haute-Provence și Var. Despre acest canion se spune ca este cel mai frumos din Europa, fiind adesea comparat cu Marele Canion din Statele Unite ale Americii. Cheile sint formate de riul Verdon, numit dupa culoarea turcoaz-verde, una dintre…

- O suta de militari din Armata Romaniei se vor instrui, in perioada 12 - 16 februarie, in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea,…

- In cadrul Communities Summit Europe, Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala menita sa investeasca in oamenii ce construiesc comunitatile. Zeci de milioane de dolari vor fi directionate catre acest proiect, incluzand granturi de pana la 10 milioane de dolari, care vor merge…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- [caption id="attachment_39914" align="alignleft" width="357"] Captura foto/ Sursa: Vkurse.md[/caption] Site-ul Vkurse.md, care promoveaza ideile politice ale socialiștilor și ale președintelui Igor Dodon, a publicat recent articolul ” Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишиневе : Молдову…

- O fetița de cinci ani din Statele Unite ale Americii a fost desfigurata pe viața, dupa ce a fost legata și arsa in timpul unui ritual voodoo, potrivit stirileprotv.ro Doua surori, Peggy LaBossiere, in varsta 51 de ani, și Rachel Hilaire, in varsta de 40 de ani, au supus victima unui ritual satanic,…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Bridget Brink, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, se anunța într-un comunicat MAEIE. Cei doi oficiali au discutat despre ansamblul…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Bela Karoly s-a nascut la Cluj si e omul care a descoperit-o si antrenat-o pe Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal". In 1981 el s-a stabilit alaturi de sotia sa, Martha, in Statele Unite al Americii si domeniul lor a fost timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin de gimnastica.

- Amazon intra a inaugurat primului magazin din reteaua Amazon Go, deschis pe 22 ianuarie 2018 in Seattle, Statele Unite ale Americii. Clientii intra, iau produsele pe care le doresc si ies din magazin fara sa stea la coada si fara sa plateasca la casa. Nimic in aceasta lume nu este insa gratis, iar…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Matematicianul american Norbert Wiener este considerat fondatorul ciberneticii. Acesta s-a nascut la data de 26 noiembrie 1894 in orasul Columbia, Missouri, in Statele Unite ale Americii, parintii sai fiind evrei.

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificație istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granițele ei firești: deschiderea primei reprezentanțe diplomatice a țarii noastre la Washington.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele

- O intimplare speciala vine din Statele Unite ale Americii. Citiva copiii care se jucau la tara, intr-o zona mocirloasa, au avut parte de surpriza vietii cind au gasit o masina de teren scufundata pe jumatate. Era un Hummer, o masina folosita de Armata americana in timpul unor exercitii militare, ce…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat joi, 21 decembrie, modificarea componentei conducerii SIF Muntenia si numirea lui Nicusor Marian Buica in functia de director general. “Totodata, Consiliul de administratie al institutiei a luat act de incetarea mandatului de administrator…

- Adina Butar este o revelatie pentru muzica EDM, pe plan international, iar succesul talentului ei este apreciat si de cei mai mari Dj-i ai lumii, mai ales datorita colaborarii cu Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 in SUA. Aceasta a cucerit publicul din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Australia,…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A

- Un caz incredibil a avut loc in Statele Unite ale Americii. Un bebelus s-a nascut dintr-un embrion conceput acum un sfert de secol. Este o premiera medicala si o adevarata minune pentru o tanara mama din Tennessee. Practic mama si copilul au aceeasi varsta

- n contextul intrevederii, au fost abordate teme relevante la nivel strategic in relatia bilaterala romano-americana, precum cooperarea in domeniul politico-militar si de securitate, evolutiile din regiune cu accent pe rolul strategic al Marii Negre, dimensiunea economica a Parteneriatului Strategic,…

- Ierusalimul, unilateralismul lui Trump si adancirea clivajului euro-american Recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, de catre Statele Unite (Președintele Trump), va fi judecata global și definitiv abia peste cațiva ani, in funcție de consecințele ultime ale deciziei de acum cateva…

- Artistul plastic Nicolae Saftoiu s-a stins din viata in primavara acestui an. Muzeul de Arta Vizuala Galati a avut ocazia sa-i gazduiasca ultima expozitie in toamna anului 2016, iar acum, la sfarsit de an, institutia incheie sirul vernisajelor, cu expozitia omagiala "In Memoriam Nae Saftoiu", miercuri…

- Intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste, la 23 august 1944, prin acceptarea de catre Romania a armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, a deschis ocazia unor abuzuri de neimaginat ale asa zisei Armate Rosii "eliberatoare".

- Jucatorul de tenis constantean, Stefan Palosi (43 ITF), a parasit in primul tur turneul Orange Bowl International Tennis Championship, ce are loc in Statele Unite ale Americii, fiind invins atat in proba de simplu, cat si in cea de dublu. Jucatorul de 17 ani, legitimat la TC Idu Mamaia, a luat startul…