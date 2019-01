Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat thailandez a impuscat fatal sase membri ai familiei sale, inclusiv pe cei doi copii ai sai pentru ca apoi sa se sinucida dupa o petrecere de Revelion, scrie Reuters, potrivit news.ro.Suscheep Sornsung, in varsta de 41 de ani, a venit acasa de la petrecere si a inceput sa se certe…

- Anne Marie Cerato și Patrick Bardos s-au intalnit online și au vorbit cateva saptamani pe internet inainte sa se cunoasca. Ei s-au intalnit pentru prima oara intr-o cafenea din Toronto și lucrurile au mers neașteptat de bine. Considerand ca nu exista timp de pierdut, la a doua intalnire, Anne și-a luat…

- 31In materie de look, specialiștii ne recomanda pentru seara de Revelion petrecuta acasa, o coafura glam natural, iar pentru seara de Revelion la restaurant, o coafura avangardista. De asemenea. Machiajul de anul nou se incadreaza in look-urile cu totul speciale, abordate cu ocazia sarbatorilor si…

- Petrecerea de Revelion reprezinta un moment de bucurie pentru romani, marcat public prin muzica, focuri de artificii si nu numai. De departe, artiștii sunt cei care caștiga sume considerabile pentru a participa la astfel de petreceri, unii dintre ei fiind platiți chiar și cu 4509 lei pe minut, cum…

- Hotelurile de cinci stele din Capitala isi vor rotunji conturile cu cateva zeci de mii de euro cu petrecerea organizata de revelion, pentru care au vandut deja jumatate sau chiar trei sferturi din pachete.

- Tinerii jucatori ai echipei thailandeze de fotbal "Mistretii salbatici", ramasi blocati intr-o grota mai multe zile, s-au antrenat vineri seara pe terenul celor de la Los Angeles Galaxy, unde s-au intalnit cu starul suedez Zlatan Ibrahimovic si cu restul componentilor formatiei din MLS. Copiii au participat…

- Un pachet de Anul Nou la munte poate fi mai scump decat un sejur intr-o destinatie exotica asta pentru ca sumele pe care romanii le platesc pentru petrecerea dintre ani in renumitele stațiuni montane autohtone sunt, in general, cuprinse intre 1.000 si 2.000 de euro. Chiar si hotelurile de…

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.