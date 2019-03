Stiri pe aceeasi tema

- China, Indonezia si numeroase alte companii aeriene globale au decis sa mentina la sol avioanele 737 MAX 8, in urma celei de a doua prabusiri in mai putin de cinci luni, care a implicat cel mai bine vandut avion Boeing.

- Autoritațile din China inaspresc restricțiile in ceea ce privește website-urile straine intr-un nou efort de a controla informațiile disponibile inainte de sesiunile parlamentare anuale, informeaza The Telegraph .

- Un barbat, originar din China, care calatorea impreuna cu sotia si copilul sau de un an, a aruncat doua monede la motorul avionului pentru „a-i purta noroc”. Omul este dat acum in judecata de compania americana Lucky Air. Incidentul a avut loc in data de 17 februarie 2019.

- O femeie din China a ajuns la spital acuzand stare de greața, amețeli și țiuit in urechi. La scurt timp, a inceput sa-și piarda auzul. Cu toate acestea, povestea ei a devenit virala pe internet, spre amuzamentul internauților. Vezi ce a pațit, de fapt! Femeia care n-a mai auzit barbații Chen, o femeie…

- Tehnicile chineze de blocare a accesului la internet se raspandesc in tot mai multe țari, in special din Africa, autoritațile motivand ca este vorba de siguranța naționala și de oprirea propagarii dezinformarilor. R. D. Congo este cel mai nou exemplu, țara fiind fara acces la internet de cateva zile,…

- Cați dintre noi nu am glumit ca ar trebui sa ne vindem un rinichi pentru a ne permite cel mai nou model de iPhone, dar un tanar din China chiar a recurs la acest gest drastic, scrie World of Buzz. Xiao Wang are 24 de ani, dar in urma cu patru ani, cand era in liceu, a fost lansat pe piața noul iPhone…