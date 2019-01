Un tată și-a călcat intenționat copilul cu mașina Un barbat a intrat cu masina intr-un grup de pietoni in Luxemburg si si-a ucis fiul de doi ani, relateaza DPA. Alte patru persoane, inclusiv un al doilea copil mic, au fost ranite in incidentul care a avut loc miercuri in orasul Wiltz, conform procuraturii publice. Anchetatorii suspecteaza ca a fost vorba de o disputa conjugala, din moment ce printre victime s-a aflat si fosta partenera a atacatorului. Ranitii au fost transportati la spital. Suspectul, un luxemburghez de 47 de ani, ar fi intrat intentionat cu masina intr-un grup de persoane pe trotuar. Grupul era format din doua mame… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

