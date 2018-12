Stiri pe aceeasi tema

- Isan Elba, fiica actorului britanic Idris Elba, a fost numita Ambasadoare a Globurilor de Aur pentru editia 2019 de catre Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), calitate in care va participa la ceremonie, va inmana premii si va colabora cu o organizatie nonprofit pentru o cauza umanitara la…

- Mircea Sandu este ingenuncheat de durere de cand a aflat ca mama lui a murit. Femeia avea 88 de ani, iar cauza morții sale a fost dezvaluita. Alaturi de fostul șef de la FRF sunt rudele, dar și apropiații. Mama lui Mircea Sandu a murit la varsta de 88 de ani din cauza unor probleme […] The post Doliu…

- A fost mare petrecere in familia lui Victoraș Micula. Pe langa faptul ca tanarul și-a sarbatorit ziua de naștere, afaceristul și-a botezat fetița in cinstea careia a dat o petrecere de pomina. Dupa ce micuța Sofia Victoria a fost creștinata, in jurul orei 15:00, peste 300 de invitați s-au distrat la…

- Lorena Balaci a facut declarații ravașitoare despre ultimele clipe de viața ale lui Ilie Balaci si a atacat-o dur pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, care ar fi profitat de moartea tatalui ei pentru a caștiga imagine!Lorena Balaci a acordat un interviu pentru Libertatea in care a dezvaluit…

- Confruntat cu amploarea luata de disparitia misterioasa a jurnalistului Jamal Khashoggi, considerat mort de autoritatile turce, regele Salman s-a simtit obligat sa intervina peste printul mostenitor, scrie Reuters, citand cinci surse apropiate familiei regale a Arabiei Saudite.

- Celebrul Alain Delon, in varsta de 82 de ani, a fost operat in secret intr-o clinica privata dupa ce in luna iulie, presa internaționala dezvaluia ca actorul are grave probleme de sanatate ce ii pun viața in pericol.