Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 17 ani, din comuna buzoiana Costești, a pierit duminica, inecat in apele unui canal de irigații din județul Braila. Adolescentul ar fi incercat sa iși salveze sora de la inec. Duminca, baiatul se afla la la scaldat cu un grup de prieteni, dar și cu surorile sale, in varsta de 13,…

- ANM a emis astzi 3 iunie 2019 ora 16 o avertizare Nowcasting de cod portocaliu pentru mai multe localiti din judeul Brila. Codul portocaliu este valabil de la 03062019 ora 1615 pân la 03062019 ora 1730.Sunt vizate localitile Ianca ueti Movila Miresii Mxineni Traian Mircea Vod Salcia Tudor Borde...

- Un alegator din comuna braileana Surdila Gaiseanca a sesizat la 112 ca a primit un buletin de vot deja stampilat, iar in cauza s-a deschis dosar penal, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, citat de Agerpres. "La sectia 237 din Surdila Gaiseana, un…

- Presedintele Klaus Iohannis nu a anuntat inca unde si la ce ora va vota. De asemenea, nici PSD nu a anuntat inca unde si la ce ora vor vota liderii partidului.Unde vor vota liderii PNL:Ludovic Orban: 9.00 - Scoala Gimnaziala din comuna Dobroesti - Ilfov.Rares Bogdan/Robert…

- Dupa ședința saptamanala de colegiu, ministrul Petre Daea dorit sa mai arunce o privire peste ogoarele și șantierele agriculturii, inaintea pauzei de weekend. A pornit la drum spre Braila unde lucrarile la decolmatarea și impermeabilizarea marilor artere de irigații sunt intr-o faza avansata, la finele…

- O tanara din localitatea prahoveana Slanic este la un pas sa-si piarda casa parinteasca din cauza alunecarilor de teren provocate, cel mai probabil, de mina de sare. Cladirea, plina de fisuri acum, se afla exact deasupra salinei.

- Berbec - O perioada relativ buna pentru starea de spirit, dar cu niscaiva probleme ce țin de Karma, sanatate, loc de munca. Cineva pare ca va sapa pe la spate(barfe invidii, etc). Riscați sa ramaneți fara loc de munca. E bine sa știți exact cum este cu Karma Personala, deoarece daca stați acasa aceasta…

- Seismometrul SEIS, plasat pe solul martian de sonda InSight, a captatat semnalul din inima Plametei Rosii. Primele unde au fost captate in data de 6 aprilie, la 128 de zile dupa ce SEIS a ajuns pe Marte. "A fost un semnal seismic slab, dar distinct, similar cu semnalele seismice capturate pe suprafața…