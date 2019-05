Stiri pe aceeasi tema

- Valerica, un cioban de 42 de ani din comuna Pipirig, judetul Neamt, a fost gasit de o femeie langa un gard, plin de sange, dupa ce a fost injunghiat. In ciuda eforturilor medicilor, barbatul a murit pe patul de spital, la scurt timp. Acum ies sa iveala detalii cutremuratoare!

- Un cuplu este acuzat ca și-a acuzat fiul lor in varsta de noua saptamani. Motivul este de-a dreptul uluitor. Cei doi au declarat ca nu mai puteau face amor din cauza celui mic. Luke Morgan, in...

- O femeie a fost acuzata ca și-a injunghiat copila de 11 ani de nenumarate ori pentru a o ține departe de a intreține relații intime. Rosa Alcides Rivera a ajuns la un spital din Orlando, Florida, și a...

- Un pacient care a decedat in spitalul de urgenta din Neamt a fost scos cu jandarmii din unitatea spitaliceasca, pentru a fi transportat la morga. Medicii au cerut ajutorul acestora dintr-un motiv socant!

- Un scandal de proporții a avut loc intr-un imobil de pe strada Iuliu Maniu din Brașov. Un tanar in varsta de 18 ani a fost injunghiat zilele trecute de o femeie in varsta de 40 de ani. Femeia, aflata sub influența alcoolului, s-a suparat ca baiatul gazdei i-a cerut banii pe chirie pe care ii datora.…

- Mihai Traistariu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța prietenii virtuali ce decizie importanta a luat. Artistul este foarte incantat de idee și recunoaște ca se simte foarte bine. "Prima zi fara carne. Aseara m-am hotarat sa devin vegetarian. Pentru a doua oara in viața. Ziua…