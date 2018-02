Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si copilul lui de patru ani au fost recuperati, duminica, de jandarmii montani din Masivul Bucegi, in conditiile in care cei doi nu au mai putut inainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii montani de pe Platoul Bucegi…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Drumarii au intervenit pe DN 76 pentru a transporta în siguranța un grup de 52 de copii în localitatea Vârfurile, din județul Arad, dupa ce autocarul în care se aflau s-a defectat.

- Sute de excursionisti si turisti au fost salvati de pompieri si politie dupa izbucnirea mai multor incendii in Parcul National Regal din Australia, situat la sud de Sydney, au declarat duminica responsabili locali, citati de DPA. Pompierii locali incearca in prezent sa stinga doua incendii…

- Autoritatile din Somalia au anuntat ca au salvat joi 32 de copii care se aflau intr-o scoala condusa de al-Shabaab (Tineri), dupa ce acestia au fost recrutati de gruparea islamista terorista afiliata Al-Qaida, scrie Reuters. „Cei 32 de copii sunt in siguranta, in grija guvernului. Este regretabil…

- Tanarul din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa in Muntii Bucegi este cautat marti, pentru a patra zi consecutiv, de catre salvamontistii din Prahova, dar si de salvatori montani din Hunedoara si de alpinisti. Aproximativ 30 de salvamontisti si mai multi alpinisti participa, marti,…

- Salvamontiștii prahoveni au reluat, marți, pentru a patra zi consecutiv, acțiunea de cautare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi. Ei sunt ajutați de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar și de alpiniști, prieteni au tanarului disparut. Trei zile de cautari prin stratul…

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…

- Familia lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi, s-a resemnat ca alpinistul ar mai fi in viața. Rudele au publicat un mesaj in memoria tanarului de 30 de ani. Apropiații alpinistului au luat legatura cu administratorii rețelei Facebook pentru a anunța ca Daniel Rusu…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.

- Un barbat a fost surprins de o avalanșa in Masivul Bucegi și este dat disparut. Un turist aflat cu mai mulți prieteni pe munte, sambata, a fost dat disparut, dupa ce a fost surprins de o avalanșa in Munții Bucegi. Salvamontiștii au plecat in cautarea lui. Cei care au cerut ajutor au fost turiștii care…

- Purtatorul de cuvant al institutiei, Petrica Rade, a declarat pentru AGERPRES ca cei doi barbati se aflau marti dupa-amiaza intr-o ambarcatiune de agrement care se indrepta spre Portul Tulcea, atunci cand barca s-a ciocnit de remorcherul "Sfanta Ana" care pleca din dana 1 Marina situata in apropierea…

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit…

- Misiune dificila vineri seara pentru salvamontiștii din Bușteni, care au fost solicitați sa intrevina in sprijinul a doi turiști, un barbat și o femeie, ramași blocați pe un traseu dificil, spre Varful Omu, din Masivul Bucegi. Acțiunea se anunța a fi una de durata, in condițiile in care pe munte este…

- Vacanța cu peripeții pentru aproximativ 150 de turiști care vineri au urcat pe partiile din Valea Dorului și Valea Soarelui, din Masivul Bucegi, sa schieze și sa se dea cu snowboard-ul. Din cauza unei pene de curent, telegondola și telescaunul care deservesc domeniul schiabil situat la 2000 de metri…

- Casa memoriala „Iuliu Maniu” din Badacin – Salaj, monument istoric memorial inscris in Lista monumentelor istorice, a ajuns in urma cu aproape trei ani la mila publicului larg, dupa ce ani de zile o mana de oameni inimosi, manati cu determinare de spiritul unui om puternic si cu credinta in Dumnezeu…

- Trei turisti din Bucuresti si unul din Buzau au fost salvati, luni, de catre jandarmii montani din Dambovita, in Muntii Bucegi, unde s-au ratacit dupa ce li s-a blocat masina neechipata pentru traseul pe care-l faceau.

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Peste 250 de migranti au fost salvati din Marea Mediterana, in noaptea de luni spre marti, a anuntat garda de coasta italiana, conform Reuters, informeaza news.ro.Migrantii, care se aflau pe mare intr-o ambarcatiune pneumatica mare si doua barci mici, au fost salvati de doua vase, unui apartinand…

- Consiliul Judetean Dambovita anunta ca pe traseul DJ 714A Moroeni – Cabana Caprioara – Valea Rateiului, podul de la kilometrul 7+600, peste paraul Ratei, a fost avariat grav, accesul pe acest pod fiind interzis.

- Meteorologii au transmis, luni, ca riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras, unde, la altitudini de peste 1.800 de metri zapada masoara peste un metru.

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Accident spectaculos vineri, in Munții Bucegi. Vacanța unor tineri s-a terminat inainte de a incepe, dupa ce autoturismul cu care se indreptau spre cabana de la munte unde-și fascusera rezervare a derapat și a plonjat intr-o rapa adanca de 15 metri. Cei doi aveau in mașina și un copil de șapte ani.…

- Jandarmii montani din Dambovita au intervenit, vineri, pentru salvarea unei familii, formata din trei persoane, intre care un copil de sapte ani, care cazuse cu masina intr-o rapa adanca de 15 metri. Accidentul s-a produs diin cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, autoturismul derapand pe…

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- Inspectorul școlar general adjunct, profesorul Aurel Șelaru, participa, astazi, la Conferința ”Provocari și soluții in protecția copiilor ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate – catre o abordare naționala”, eveniment organizat de ”Salvați copiii”, in parteneriat cu Tribunalul București.…

- Avand in vedere atentionarea meteorologica de ninsori abundente, jandarmii din cadrul Posturilor Montane Pestera si Zanoaga, din Muntii Bucegi, au tranmis turistilor mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor de orice natura.

- Avand in vedere atenționarea meteorologica de ninsori abundente, precum și pentru prevenirea incidentelor in Munții Bucegi sau a limitarii efectelor in cazul producerii acestora, jandarmii din cadrul Posturilor Montane Pestera și Zanoaga recomanda turistilor care se aventureaza pe munte urmatoarele:…

- Deputatul Adrian Todoran atrage atentia ministrului Culturii asupra pericolului in care se afla cladirea casei memoriale a marelui om politic George Pop de Basesti. Parlamentarul Maramuresean a depus o interpelare, prin care ii solicita ministrului Lucian Romascanu identificarea resurselor financiare…

- Pe final de an activitatea celor mai multe companii creste considerabil, datorita dorintei de a creste volumul de comenzi, organizarii de campanii de promovare sau a evenimentelor dedicate sarbatorilor de iarna. Pe langa acestea insa, mai trebuie avuta in vedere o activitate obligatorie si care…

- Politistii de frontiera romani au salvat aproape 70 de migranti din Siria care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde in Mare Egee.De la inceputul anului, politistii romani din cadrul misiunii FRONTEX au salvat peste 1.500 de persoane.

- Zeci de migranți au fost salvați de la inec de polițiștii romani de frontiera. Persoanele se aflau pe o ambarcațiune supraincarcata și exista pericolul ca barca gonflabila sa se scufunde. Echipajul navei MAI 1104, aflat in misiune de supraveghere a frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene,…