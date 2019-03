Stiri pe aceeasi tema

- Maria-Clara, fetita Andreei Balan s-a nascut ieri dupa-amiaza la o clinica privata din Capitala. Copilul cantareste putin peste 3 kilograme si e sanatos. Artista insa a intrat in stop cardio-respirator, in timpul operatiei de cezariana, iar in prezent se afla la terapie intensiva. Medicii au reușit…

- Rasturnare de situatie in cazul gemenelor din Galati omorate la nastere. Dupa 3 ani in care au mintit de frica, fratii lor au povestit politistilor cum tatal a inecat copilele, le-a pus in sac si le-a bagat in frigider.

- Turistii veniti sa admire moscheile centenare si palatele otomane de pe malurile Bosforului sunt adesea surprinsi sa vada pisici si caini care pun stapanire, nederanjati, pe cele mai bune locuri de pe terasele cafenelelor si restaurantelor. Acestea beneficiaza de servicii veterinare sustinute de Municipalitatea…

- Șapte bebeluși și o naștere naturala le-au adus medicilor o premiera. O mamica eroina a adus pe lume "dintr-un foc" șase fetițe și un baiețel, dupa o sarcina grea, dar care nu a avut niciun fel de complicații la naștere.

- Artista Jeni Nicolau a dezvaluit care a fost motivul pentru care nu a avut copii. De asemenea, e a vorbit și despre cum și-a gasit sufletul pereche. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la postul de televiziune Antena 1, artista Jeni Nicolau a vorbit despre viața…

- Doua fetițe dorm intr-o gara, dupa ce au fugit de acasa cu mama lor, care susține ca a fost nevoita sa iși paraseasca locuința, din cauza soțului violent. Femeia și-a spus povestea la „Acces Direct”.

- Steliana Sima, una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica populara, a stat fata in fata cu mentalistul vedetelor, luni, la „Acces Direct”, și a spus o poveste incredibila de pe vremea lui Ceaușescu.

- Starea celor doi copii, de doua si 11 luni, care au ajuns la spital zilele trecute, cu arsuri pe tot corpul, este inca foarte grava. Fetita de doua luni, din localitatea Iazu Nou, a fost transportata duminica la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria", dupa ce sora mai mare a scapat-o…