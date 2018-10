Stiri pe aceeasi tema

- Un tata din Kentucky a fost pus la zid si fortat sa prezinte scuze publice dupa ce si-a costumat fiul in varsta de cinci ani in Adolf Hitler pentru a marca sarbatoarea de Halloween. Initial, barbatul a incercat sa-si justifice gestul si s-a plans ca atat el, cat si copilul sau au primit amenintari.

- Un barbat din Kentucky, SUA, se afla in centrul unui val de critici in mediul online, dupa ce și-a imbracat fiul de 5 ani intr-un costum controversat de Halloween. Parintele s-a aratat șocat de reacțiile oamenilor, dupa ce a postat imaginea pe rețetele de socializare.

- Anda Adam este in stare de orice pentru fiica sa, astfel cE frumoasa artistE s-a costumat in Elsa. Anda Adam a organizat o petrecere pe cinste de Halloween xi a ales sE se costumeze in personajul de desene preferat al fiicei sale.

- Concordia Chiajna a produs surpriza etapei si a castigat la Voluntari, impotriva celor de la FCSB, scor 1-0. Paul Batin a marcat unicul gol al partidei, in minutul 60, dupa o gafa a lui Bogdan Planic si un sut ce l-a invins pe Balgradean.

- Un baiețel de opt ani se pregatea sa urce pe masa de operație din cauza unei probleme neurologice, insa in timp ce se indrepta spre sala operatorie a avut o singura dorința pe care i-a imparatasit-o celui care il are in grija inca de la naștere, neurochirurgul Daniel McNeely.

- Un politician indian a aparut in parlament costumat in Hitler intr-o tentativa de a obtine pentru statul sau natal un statut special, relateaza vineri DPA, preluata de Agerpres. Naramalli Sivaprasad, de 67 de ani, a venit joi in parlament cu o haina maro, o banderola cu svastica si o mustata…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, reacție dura fața de atacurile lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis."In lumea libera, mesajele de revolta, fie chiar și cu o tenta vulgara, așa cum sunt exprimate de cetațeni, constituie o forma de protest individuala,…