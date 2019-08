Un tată a murit după ce și-a salvat copiii de la înec în stațiunea Olimp Doi copii au fost salvați de la inec de tatal lor, in stațiunea Olimp, insa barbatul nu a mai ieșit la mal, potrivit Antena 3. Copiii au intrat in apa deși marea este foarte agitata și tot litoralul este sub steag roșu. In acest moment, copiii primesc ingrijiri medicale de la cadrele medicale. Aceștia sunt conștienți și stabili. De asemenea, doi frați de 17 și 18 ani s-au inecat, vineri, la Mamaia. Citește și: SURSE - Dancila a lasat PSD cu ochii in soare la Mamaia: restructurarea Guvernului se discuta mai intai cu Cotroceniul . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Tragedie pe litoral. Doi copii au fost salvati de la inec de tatal lor, insa barbatul nu a reusit sa mai iasa la suprafata. Sotia acestuia a intrat in soc cand a vazut ca barbatul nu mai reuseste sa revina la mal.

