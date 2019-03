Un taran avea un caine Un taran avea un caine care ii manca mereu gainile. Se hotaraste sa duca cainele la Bucuresti Il duce pe o straduta il da jos. Cand ajunge acasa cainele era deja acolo. A 2-a zi dinou la Bucuresti il baga in unele cartiere sperand sa se piarda, cand ajunge acasa cainele era dinou acasa inainte lui. A 3-a zi aceiasi poveste, ia taranul cainele il duce la Bucuresti in centru, pe strazi ferite, intortocheate. Dupa vreo 2 ore, suna acasa: – Nevasta o ajuns cainele acasa ? – Da ! – Dami-l la telefon ca m-am ratacit Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

