- „Transportul” unui tanar in varsta de 27 de ani a fost incurcat de autoritațile romane, pe Aeroportul „Henri Coanda”. Barbatul ingerase un numar impresionant de capsule pline cocaina, pe care ar fi trebuit sa le „predea” in Ucraina.

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat joi, 30 mai, in jurul orei 13, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Cornești, in timp ce conducea un mopedneinmatriculat/neinregistrat, pe DJ 109 B, prin localitatea Fundatura, fara a poseda permis de conducere.…

- Pe 15 aprilie, polițiștii de frontiera suceveni au prins un cetațean de 26 de ani din Bangladesh, care a intrat ilegal in Romania, din Ucraina, cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spațiul Schengen. Respectivul se deplasa pe jos, dinspre frontiera de stat catre satul Paltin din comuna Brodina. „Persoana…