Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui milionar din Anglia a postat imagini revoltatoare pe Instagram in care foloseste un tanar roman drept sclav personal. The post Roman angajat ca ‘sclav’ de fiul unui milionar din Anglia: ‘Imi tine berea si imi aduce tigari’ (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident teribil a avut loc joi dimineata, 14 martie, pe autostrada A63, in Franta, in apropiere de localitatea Bayonne. Un TIR condus de un sofer roman... The post Șofer timișean de TIR mort in Franța, in urma unui teribil accident provocat de colegul sau (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana…

- Un accident tragic a avut loc recent, pe A73 din Germania, intre localitatile Untersiemau și Ebersdorf.Un sofer de tir in varsta de 41 de ani... The post Șofer roman de TIR ucis in Germania chiar de mașina poliției appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini cumplite au fost surprinse in Italia, dupa un accident in care un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, iar masina lor e un morman de ... The post Imagini cumplite in Italia. Un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, masina lor e un morman de fiare appeared first on Renasterea…

- Politia a facut publice, luni, primele concluzii desprinse, in urma cercetarilor la fata locului, in cazul accidentului produs... The post A murit nevinovat! Tanar de 21 de ani, ucis de un sofer de BMW fara permis si beat turta la volan! (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer roman de TIR a fost gasit de colegii lui de la firma fara suflare, in cabina camionului pe care il conducea. Patronul sau il cauta de trei zile. Totul s-a petrecut in parcarea Eichelberg, langa Ottendorf-Okrilla, din Germania.

- Un sofer roman de TIR cautat de patron de trei zile, a fost gasit mort in cabina, in parcare, in Germania. Colegii lui de la firma din tara au dat de el ... The post Sofer roman de TIR cautat de patron de trei zile, gasit mort in cabina, in parcare, in Germania appeared first on Renasterea banateana…

- Madalin Dan Pavel face masteratul si o a doua facultate in Paris, prilej cu care si-a gasit si un loc de munca extrem de special: este „terminolog“ in cadrul Ministerului Economiei din Franta.