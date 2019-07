Stiri pe aceeasi tema

- SOCANT…Tuchendre Calin, un barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Pușcași, și-a incheiat socotelile cu viața dupa ce și-a secționat artera jugulara cu un cuțit. Incidentul, de o cruzime ieșita din comun, a avut loc cu puțin timp in urma . La fața locului a fost alocata o ambulanța tip C, aparținand…

- Viața unui tanar britanic a fost schimbata pentru totdeauna de o activitate aparent distractiva. David Briffaut, in varsta de 23 de ani, se afla intr-un parc acvatic de distracții din Benidorm,...

- Kodi Lee, un tanar de 22 de ani, a urcat recent pe scena America’s Got Talent și a uluit atat juriul cat și publicul. Momentul acestuia a devenit viral pe rețelele de socializare, scrie PROTV.ro Kodi Lee a venit in fața juriului insoțit de mama sa, Tina Lee, și a cucerit juriul pe loc. Tina... View…

- Un grup de adolescenți au injunghiat un elev, iar apoi l-au filmat in timp ce murea și l-au pus pe Snapchat. Cemeren Yilmaz, elevul de 16 ani, a fost ucis pe o strada din Bedbord, Anglia, in luna septembri...

- Un tanar care s-a urcat pe acoperisul unei cladiri inalte, in incercarea de a-si face cel mai tare selfie, se prabuseste in gol, dupa ce bucati din cladire se desprind chiar in locul in care statea. Cititi mai multe pe stirileprotv.ro

- Tragedie pe calea ferata! Un tânar de 18 ani a murit calcat de tren, în Voluntari. Ieșise afara cu înca doua prietene, care spun ca baiatul vorbea la telefon în momentul impactului.

- Un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Vicovu de Sus, din județul Suceava, și-a pus capat zilelor dupa o cearta cu prietena lui. Barbatul s-a spanzurat intr-un grajd, dupa ce s-a certat cu iubita sa, cu care locuia in aceeași casa de numai o luna, a anunțat suceavanews.ro. Vasile M. a fost gasit…

- Ceea ce se anunța a fi o zi normala de distracție pentru o fetița de 10 ani s-a transformat intr-o adevarata tragedie! London Eisenbeis, o copila minora și-a gasit sfarșitul pe un tobogan cu apa!