Un tânăr și-a comandat cannabis din Spania. A fost prins de DIICOT Un tanar din Cluj a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT dupa ce a incercat sa ridice un colet plin cu droguri. Potrivit anchetatorilor, tanarul a comandat aproape 10 kilograme de cannabis din Spania. Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar din Cluj pe care l-au prins in flagrant in timp ce incerca sa ridice un colet plin cu droguri. Anchetatorii spun ca pachetul, care cantarea 9,94 kg de cannabis, a fost expediat din Spania. Percheziții au avut loc și la domiciliul tanarului. “La aceeasi data, cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta inculpatului… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

