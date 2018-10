Radu Lungu, un tanar de 26 de ani din localitatea Calugareni, județul Vaslui și-a baut crunt tatal, pentru ca batranul venise beat acasa. L-a calcat chiar și pe cap, iar victima a ajuns in coma la spital. Vecinii, care au auzit tipetele barbatului agresat, au chemat Poliția, apoi a ajuns și Ambulanța, iar medicii au […] The post Un tanar și-a bagat tatal in coma pentru ca a venit beat acasa! appeared first on Cancan.ro .