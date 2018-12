Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 27 de ani si-a pus capat zilelor marti printr-o metoda neobisnuita. Acesta a izbit cu masina personala, cu care rula cu viteza, stalpul unei pasarele din Bistrita. Desi era casatorit de doar un an si jumatate acesta deja avea probleme in casnicie, astazi pronuntandu-se divortul legal…

- Un tanar in varsta de 27 ani a murit, marti seara, dupa ce a izbit cu masina pilonul unei pasarele auto din municipiul Bistrita, scrie Antena3.ro.Accidentul s a produs in apropierea sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.In ciuda interventiei rapide a echipajelor de salvare, soferul, domiciliat…

- Marti dupa-masa, un tanar din Bistrita a izbit cu putere un stalp de sustinere a unei pasarele din oras. Acesta a fost gasit de catre echipajele medicale la cativa metri de masina, decedat.

- Sorin Olteanu, in varsta de 29 de ani, era angajat șofer in Germania. Era mai tot timpul plecat și se mutase recent cu soția sa, in varsta de 26 de ani, la Timișoara. Barbatul era foarte gelos, iar in noaptea de 23 spre 24 mai 2018 și-a ucis soția intr-o criza de gelozie. „In noaptea de 23/24.05.2018,…

- Un tanar de 23 de ani, din Ghercesti, a fost retinut ieri de politisti, dupa ce a fost depistat la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea era neinmatriculata și avea aplicate ...

- Doi barbati, cu varsta de 19 si 55 de ani, sunt cercetati pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducere sub influenta alcoolului, dupa ce au provocat accidente rutiere pe fondul consumului de alcool.

- "Romania este intr-o masina care merge cu 170 km/h, nu stim daca functioneaza franele, familia noastra este in masina si soferul tot apasa pe pedala de acceleratie", a declarat, joi, Istvan P. Szekely, directorul Directiei generale pentru afaceri economice si financiare din cadrul CE, intr-o intalnire…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Galati, comisarul Gabriela Costin, accidentul a avut loc, in jurul orei 1.00, pe strada Domneasca din orasul Galati, o artera principala, intens circulata. Un tanar de 20 de ani conducea dinspre strada Basarabiei catre strada Radu Negru, iar in dreptul…