- Echipajele de cautare-salvare au fost mobilizate in aceasta seara in zona Solventul din Timișoara, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o persoana a cazut in raul Bega. ISU Timiș a deplasat la fața locului patru barci, un echipaj SMURD, trei baloane de iluminat, iar apele au fost sondate de patru scafandri,…

- Un tanar dat in urmarire, care lipsea de acasa de aproximativ o saptamana, a fost identificat de polițiștii locali din Timișoara in Complexul Studențesc. Inainte de a-și da seama ca este cautat, oamenii legii l-au luat la intrebari pentru ca tanarul manifesta un „comportament ciudat”. Barbatul se afla…

- O ghereta in care functiona o langoserie din Timisoara a fost mistuita de flacari, marti, iar un tanar care era in afara incintei a suferit arsuri pe maini si pe gat, fiind preluat de un echipaj SAJ.

- Un tanar moldovean, in varsta de 26 de ani, a murit inecat in Marea Neagra. Tragedia s-a intamplat in statiunea Koblevo din Ucraina.Potrivit martorilor, victima s-a rasturnat de pe colacul pentru inot, dupa ce s-a indepartat prea tare de țarm.

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a aruncat de la etajul trei impreuna cu o fetița de un an și jumatate. Incidentul a avut loc intr-un cartier din Bogota, Columbia. Poliția a sosit de urgența la...

- Un barbat din Baia Mare a decis sa-și incheie conturile cu viața. Acesta s-a dus la calea ferata și s-a aruncat in fața trenului. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 00.50, a notat vasiledale.ro. Mecanicul de pe locomotiva a alertat autoritatile, dar trupele de interventie sosite la…

- Un tanar a ajuns in spital astazi, in urma unui accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Acesta și-a facut-o cu mana lui, intrucat nu a fost atent la volan, neacordand prioritate de trecere unui alt autoturism, intr-o intersecție. Vinovatul, in varsta de 24 de ani, circula pe strada Telegrafului,…

- Tragedie produsa joi pe fluviul Rin, la granița dintre Franța și Germania. Cel puțin trei persoane au murit, dupa ce o barca gonflabila s-a rasturnat. Printre victime se afla și doi cetațeni romani.