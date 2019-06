Un tânăr s-a înecat în lacul Făerag, din Certeju de Sus UPDATE: Dupa mai multe ore de cautare, trupul tanarului a fost gasit la ora 18:36, la adancimea de 7m , la o distanța de 12m de mal, cu vizibilitate de 0,5m. Astazi, in jurul orei 12.30, a fost solicitat ajutorul la serviciul de Urgenta 112, in zona Taul Faerag, deoarece o persoana de sex masculin s-ar fi inecat. Presupusa victima are in jur de 25 ani. La fața locului s-au deplasat echipaje cu personal specializat din cadrul ISU HUNEDOARA in colaborare cu ISU ALBA și au inceput cautarile. „Din spusele apropiatilor, victima impreuna cu doua fete și-ar fi dat drumul pe lac,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

