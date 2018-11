Tanarul roman a amenințat timp de mai multe minute ca se arunca in Tamisa, sub privirile ingrozite ale trecatorilor, care l-au rugat sa nu faca un astfel de gest, punandu-si viața in pericol.



Barbatul s-a urcat pe un stalp de iluminat de pe podul Westminster și a amenințat ca se arunca.



Prezenți pe pod, alți romani l-au rugat pe tanar sa se dea jos: "Haide, Ghioaca, da-te jos!".



Tanarul a strigat de mai multe ori "Rușine, rușine" și le-a pus oamenilor "Daca mai traiesc, mai traiesc....".



In momentul in care in zona au ajuns ambarcațiuni de intervenție, barbatul…