Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul petrecut, miercuri, între Cleja și Faraoani, a mai facut o victima. Este vorba despre preotul Marius Gabriel Barascu, din Parava, care a decedat, miercuri noapte, la Spitalul Județean Bacau.

- Un tanar de 19 ani, din Orastie, a murit, iar alti trei, cu varstele de 15, 18 si respectiv 19 ani, au fost raniti in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Sibisel, din judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, soferul de 19 ani al autovehiculului…

- Un conducator auto și-a pierdut viața sambata dimineața in jurul orei 9, intr-un accident petrecut pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un TIR și un autoturism. Autotrenul a parasit șoseaua pe partea dreapta a sensului de mers,…

- Un accident cumplit s-a produs sambata dupa-amiaza, la intrare in comuna Ganeasa dinspre Slatina. Impactul s-a soldat cu cinci victime. Un tanar de 23 de ani și-a pierdut, iar un minor de 15 ani se afla in coma. De asemenea, alte trei persoane sunt ranite.

- Accident groaznic in Bistrița, soldat cu un mort, in aceasta seara. Un motociclist și-a gasit sfarșitul dupa ce a lovit un parapet și a zburat mai mulți metri, in aer. Tragedia s-a produs in Pasul Tihuta.

- Un nou-nascut si un barbat de 38 de ani au decedat, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs joi, pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism. O alta victima a accidentului produs joi pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism, a fost…

- Politistii au o prima ipoteza a accidentului cumplit petrecut intre Ulmu si Vultureni. Se pare ca TIR-ul circula dinspre Ulmu spre Vultureni, pe DJ 203, iar autoturismul marca Renault se deplasa din sens opus. Soferul masinii ar fi pierdut controlul volanului si ar fi lovit autotrenul in partea stanga…