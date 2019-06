Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat simpatizant al jihadistilor si suspectat de planuirea unui atentat in Times Square din New York, unde intentiona sa foloseasca o arma, a fost arestat joi si urmeaza sa fie prezentat vineri unui judecator, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Potrivit mai multor surse mass-media, suspectul…

- Un barbat pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii, a fost depistat de politistii, la Blaj. Joi, 6 iunie 2019, politistii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj l-au depistat si retinut…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat joi, 30 mai, in jurul orei 13, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Cornești, in timp ce conducea un mopedneinmatriculat/neinregistrat, pe DJ 109 B, prin localitatea Fundatura, fara a poseda permis de conducere.…

- Un tanar care a furat un telefon mobil unui trecator dupa ce l-a amenintat, a fost prins de catre politisti. Furtul a avut loc in seara zilei de 10 mai, iar telefonul a ajuns din nou in mainile proprietarului de drept. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar banuit…

- Joi, 18 aprilie 2019, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Petru Dobra din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Diana Gitan, a declarat, miercuri dimineata, ca principalul suspect in cazul femeii ucise cu mai multe lovituri de cutit, marti, in zona depoului de locomotive din Timisoara, a fost prins in jurul orei 06.00. „Barbatul, care este fostul…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 15 aprilie, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 22 de ani, din comuna Sic, judetul Cluj. Barbatul este banuit ca, la data de 5 aprilie, pe timp de noapte, ar fi patruns într-o biserica din localitatea…

- Politistii galateni cauta un tanar de 19 ani, din municipiul Galati, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt si care, in cursul zilei de astazi, a evadat din sediul Politiei.