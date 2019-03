Stiri pe aceeasi tema

- Trupele guvernamentale somaleze au impușcat și ucis vineri trei militanți islamiști intr-o cladire din centrul capitalei Mogadishu, a anunțat poliția, punand capat unui atac care a durat o zi intreaga in care au fost uciși cel puțin 29 de civili, relateaza Reuters preluata de mediafax. Luptatorii…

- Sapte persoane, inclusiv ministrul nepalez al Turismului, Rabindra Adhikari, au decedat in urma prabusirii unui elicopter in Nepal, informeaza Autoritatea pentru Aviatie Civila de la Kathmandu, potrivit site-ului postului NDTV, informeaza Mediafax.Citește și: Pakistanul interzice filmele indiene…

- Un barbat a fost impuscat de politie marti la Marsilia, in Franta, dupa ce a ranit cu cutitul patru persoane, relateaza site-ul laprovence.com. Conform unor informatii obtinute de publicatia citata, un individ a ranit cu o arma alba patru persoane pe principala artera din centrul Marsiliei. Starea de…

- Trupele israeliene au impușcat mortal un palestinian și au ranit un altul in Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, in timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime in randul militarilor in urma incidentului care a avut…

- Patru militanti ai miscarii dreptei ultraradicale ''Generation identitaire'' (Generatia Identitara) au fost plasati in arest marti la Lille, in nordul Frantei, ca urmare a unei anchete preliminare demarate dupa difuzarea unui reportaj de catre Al Jazeera, a declarat o sursa judiciara pentru AFP,…

- Premierul palestinian Rami Hamdallah a prezentat luni demisia guvernului sau, intr-un moment in care presedintele Mahmoud Abbas incearca sa formeze o noua coalitie, informeaza AFP. Aceste eforturi ale presedintelui Abbas sunt considerate de multi analisti un mijloc suplimentar de a-i izola pe rivalii…

- Ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, a anunțat miercuri ca forțele de ordine vor fi echipate cu camere video portabile pentru a își înregistra utilizarea gloanțelor de cauciuc și a altor arme, relateaza site-ul postului France 24. Dezbaterea privind folosirea gloanțelor de…