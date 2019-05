Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare de-a dreptul hilara a avut loc in India, zilele trecute, acolo unde un candidat la Camera Inferioara a Indiei, a plans in direct, la o televiziune, cand a fost intrebat de ce a primit doar cinci voturi.

- Cateva zeci de protestatari au intampinat-o vineri pe Viorica Dancila la Giarmata (langa Timișoara) cu huiduieli și vuvuzele, dar autoritațile locale au gasit soluția pentru a le acoperi: au dat muzica la maxim in boxe, astfel incat sa nu se auda protestatarii, potrivit Opinia Timișoarei . Inarmati…

- Alex Bodi a devenit un nume greu nu doar in showbiz-ul romanesc, ci și peste Ocean! Iubitul Biancai Dragusanu are America la picioare. Zilele trecute a avut parte de o prezentare mai ceva ca vedetele de la Hollywood. Afaceristul a fost aplaudat frenetic de o sala plina cu oameni de afaceri.

- Imagini inedite cu legendarul actor Kirk Douglas . Acesta inca se bucura de ieșirile in aer liber, chiar daca se deplaseaza intr-un carucior. Starul de la Hollywood a fost fotografiat acum odihnindu-se intr-un cort, imaginile fiind postate de nepotul sau, Cameron Douglas, pe rețelele de socializare.…

- Aris Negoita, in varsta de 8 ani, a avut un moment fabulos pe scena "Romanii au talent" si a primit Golden Buzz de la Smiley si Pavel Bartos. A ajuns astfel direct in semifinala."Arati ca o fiara pe ringul de dans. I ai rupt pe toti. Esti foarte bun", i a spus Mihai Petre."Sunt socata de ce am vazut.…

- La 8 ani, Aris Negoita a avut un moment de dans fabulos pe scena „Romanii au talent“ si a primit Golden Buzz de la Smiley si Pavel Bartos, ajungand astfel direct in semifinale. Pustiul a marturisit ca este pasionat si de informatica, dar ii sfatuieste pe copii sa petreaca mai mult timp facand sport,…

- Cel mai emoționant moment de la ”Asia Express” a avut loc, fara doar și poate, in aceasta seara, cand concurenții au primit scrisori din partea celor dragi. Evident, totul s-a lasat cu lacrimi.

- Barbatul acuzat de efectuarea unor atacuri teroriste asupra a doua moschee din orasul neozeelandez Christchurch, in timpul rugaciunii de vineri era pe cale de a efectua un al treilea atac inainte cu foarte puțin timp de a fi oprit de autoritați, a declarat oficialul poliției din Noua Zeelanda.