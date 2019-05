Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un bloc de pe Bulevardul Chimiei, din Iași. Un tanar de 24 de ani, originar din Bacau, fost gasit spanzurat. Acesta fusese dat disparut de familia lui de mai mult timp, insa...

- In acest moment Detasamentul de Pompieri Tg-Jiu intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Tg-Jiu. Din fericire nu sunt victime, iar incendiul este localizat. Pompierii militari lucreaza pentru lichidarea incendiului. ISU GORJ…

- Polițiștii din Vaslui fac cercetari dupa ce un tanar de 27 de ani a fost gasit spanzurat intr-o padure din oraș, iar dupa aproximativ patru ore mama lui, in varsta de 59 de ani, s-a sinucis aruncandu-se de pe o pasarela, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat, ...

- Podul de la Maracineni, din județul Buzau, și-a capatat o faima groaznica in ultima perioada. La o luna dupa sinuciderea prin spanzurare a unui afacerist austriac o tragedie parca trasa la indigo a avut loc marți dimineața. Trupul unui tanar de aproximativ 30 de ani a fost gasit suspendat de grinzile…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Vicovu de Sus, din județul Suceava, și-a pus capat zilelor dupa o cearta cu prietena lui. Barbatul s-a spanzurat intr-un grajd, dupa ce s-a certat cu iubita sa, cu care locuia in aceeași casa de numai o luna, a anunțat suceavanews.ro. Vasile M. a fost gasit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca de Paste va merge impreuna cu partenera sa, Irina Tanase, la o manastire. Intrebat despre data nuntii, Dragnea a spus: "Eu ma feresc sa vorbesc asa, nici macar nu stiu daca accepta". Liviu Dragnea a fost intrebat, intr-o conferinta…

- Un tanar de 21 de ani din Cernatesti, judetul Buzau, student in anul al doilea la Arhitectura in Iasi, a fost gasit de parintii sai spanzurat in magazia casei. Nenorocirea s-ar fi produs dupa ce tanarul ar fi avut o discutie aprinsa cu parintii. Baiatul, Viorel P., dorea sa abandoneze studiile de la…

- Un tanar de 21 de ani din Buzau s-a spanzurat din cauza certurilor cu parinții. Tragedia s-a produs miercuri seara. Viorel P. era student in anul trei la Facultatea de Arhitectura din cadrul Universitații Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, insa iși dorea mult sa inghețe anul și sa plece in strainatate.…