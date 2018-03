Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta instanta de judecata din Germania a emis un mandat de arestare pentru un cetatean irakian in varsta de 17 ani. Tanarul este suspectat ca planuia atacuri in Germania sau Marea Britanie, conform informatiilor provenite de la procurorul federal, scrie Reuters. Tanarul a fost retinut…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania “Restart Romania”: peste o suta de mii de “soldati fara uniforma”, fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania. In folosul cui? Mirosul urat, emanat la scurmarea mizeriei…

- Municipalitatea resiteana a inaugurat, marti, 6 martie, prima statie electrica de alimentare auto din judet. De serviciile oferite prin intermediul ei se vor bucura pentru inceput, gratuit, putinii posesori de vehicule electrice, dar si taximetristii care-si cumpara astfel de masini. Taximetrele…

- Procurorii DNA au intensificat in 2017 activitațile de colaborarea judiciara internaționala și au intocmit 91 de cereri de asistența judiciara internaționala pentru administrarea de probe in state precum Coreea de Sud, Panama sau Insulele Virgine. Astfel Biroul de legatura cu instituții similare din…

- Un lucru cu care salajenii se pot mandri nu doar la nivel de țara, ci chiar la nivel european, este producția de miere de albine și produse apicole din județ. Conform statisticilor la nivel național, Salajul este printre primii cei mai mari producatori de miere de albine și totodata cel mai mare exportator.…

- Comcast, care detine televiziunea NBC si studiourile de filme Universal, a facut o oferta mai buna decat cea a Fox. Disney a convenit deja cu Fox sa cumpere Sky, la o data ulterioara preluarii, impreuna cu alte active, intr-o tranzactie separata in valoare de 52 de miliarde de dolari. Actiunile Sky…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca vacante, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al ANOFM, lista locurilor de munca, pe tari, arata astfel: Germania — 699 locuri de munca:…

- Sportivele de la secția de patinaj artistic de la Corona Brașov au obținut rezultate foarte bune la concursul internațional Olympic Hopes, care a avut loc zilele trecute la Targu Secuiesc. Competiția a adunat aproximativ 60 de mici patinatori din 6 țari: Grecia, Austria, Bulgaria, Marea Britanie,Germania…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Asa reiese dintr-un recent studiu intocmit de ING. Acesta mai spune si ca peste un sfert din gospodariile din Europa (26%) nu au deloc bani economisiti. In Europa, cel mai mare numar de persoane fara economii se afla in Romania (36%) si in Germania (29%), urmate de Belgia, Polonia si Marea Britanie…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Procurorii germani au efectuat perchezitii la sediul Audi, legate de implicarea firmei mama Volkswagen AG in scandalul privind emisiile, transmite Reuters. Raidurile, care vin după cele efectuate în martie 2016, au fost efectuate la sediul central şi la fabrica din Neckarsulm, Germania.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Germania a cheltuit 72,2 milioane de euro cu summitul G20 care a avut loc in iulie anul trecut la Hamburg, releva un raport al Ministerului de Finante citat duminica de agentia dpa. Costul operatiunilor de securitate ale agentiilor implicate, intre care Biroul federal pentru anchete penale…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Macron in Africa. Imagine, business și limitele politicii de Mare Putere Noul star politic al Europei, președintele francez Emmanuel Macron viziteaza Tunisia și apoi Senegal, doua democrații inegal consolidate ale Africii francofone (cu un plus evident pentru Senegal), parți ale trecutului colonial…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari – inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP conform News.ro . Aceasta este ”ocazia ultimei…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc urmatorul lucru: «cum putem provoca durere in Marea Britanie?». Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale si unul dintre liderii europeni in logistica automobilelor, si-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este aproape de aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Industria croata a turismului a inregistrat o crestere istorica in 2017, cand pentru prima data innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica au ajuns la 102 milioane, o crestere de 12% fata de 2016, a anuntat, luni, ministrul Turismului, Gari Cappelli, transmite Xinhua, citata de Agerpres.…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Parlamentul European ii retine jumatate din salariul lunar eurodeputatului britanic Nigel Farage, unul din liderii campaniei din Marea Britanie in favoarea Brexit-ului, dupa ce o ancheta a stabilit ca el a folosit necorespunzator fonduri publice, a confirmat o sursa din cadrul legislativului comunitar,…

- Uniunea Europeana de Gimnastica i-a nominalizat pe sportivii Catalina Ponor si Marian Dragulescu la categoria „Gimnastii anului 2017 in Europa”. Constanteanca, recent retrasa din activitate, conduce topul detasat, cu peste 1.500 de voturi, din totalul de 2.300, urmata de Ellie Downie (Marea Britanie),…

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- In primul rand, ridica semne de intrebare lipsa de informații stranse pana in prezent. De altfel, este o problema și faptul ca Poliția Romana nu are un sistem de recunoaștere faciala, așa cum este, de exemplu, in Germania, care ar ajuta extrem de mult la rezolvarea cazului. In al doilea rand,…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Marea Britanie va ocupa ultima pozitie intr-un clasament international al cresterilor salariale anul viitor, potrivit unei analize realizate de centrul national al sindicatelor britanice TUC, relateaza The Independent. Potrivit estimarilor TUC, 2018 va fi un an “mai sumbru” decat anii anteriori…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Statisticile sunt zguduitoare: media condamnarilor la pedepsa cu inchisoarea in Romania este de sapte ori mai mare decat in UE. Suspectat de barbarie (pe buna dreptate, de altfel), legiuitorul roman, dar mai ales judecatorul roman, ar putea recurge (pana la o reforma structurala…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma...

- Volkswagen a livrat primele exemplare e-Crafter unor clienți din Marea Britanie, Olanda, Suedia și Germania. Vehiculele fac parte dintr-un test, urmand ca debutul comercial sa aiba loc in septembrie 2018.

- Un german de 29 de ani suspectat ca intentiona sa comita un atentat cu un vehicul-berbece, în numele gruparii Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri de fortele speciale ale politiei germane, transmite AFP. Dasbar W. este banuit ca a sustinut si a fost membru al SI, a indicat…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Peste 15.700 de doctori au plecat in strainatate incepand cu anul 2007, principalele destinatii fiind Germania, Marea Britanie si Franta. Datele se desprind din cel mai recent studiu de profil care mai arata ca sistemul sanitar este deservit, la ora actuala, de 57.300 de medici, repartizati in special…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Vremea nefavorabila - caderi abundente de zapada, vanturi violente, polei și gheața pe șosele - afecteaza incepand de duminica Franța, Germania și Marea Britanie, perturband transporturile și privand de electricitate mii de locuințe, informeaza scrie agerpres.ro.

- Dupa ce Tudorel Toader a dat exemplul Frantei, unde Consiliul Constitutional a stabilit ca autoritatea ministrului Justitiei asupra procurorilor nu le afecteaza acestora independenta si nu afecteaza nici statul de drept, jurnalista Sorina Matei da exemplul Germaniei.Vezi si: Replica acida…

- In avanpremiera lansarii in cinematografe a celei mai recente pelicule din seria ”Star Wars”, ”The Last Jedi”, sociologii au dat publicitații un sondaj care arata ca un procent de 47% din cele peste 26.000 de persoane chestionate cred ”in existența unor civilizații extraterestre inteligente in univers”.La…