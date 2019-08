Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un tanar de 20 de ani s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiști ca nu deține niciun permis de conducere Un tanar din Veseuș a fost oprit la un control de rutina de catre polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, iar in momentul in care i s-a solicitat permisul de…

- Un sofer a fost urmarit de Politie cu girofarul intr-o cursa nebuna pe DE Podu Iloaiei-Baltati in aceasta dimineata. Aflat la volanul unui Ford, acesta a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a demarat in tromba. El a fost prins de oamenii legii pe raza comunei Baltati. Conducatorului auto…

- Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de 15/16 iunie (sambata spre duminica) pe DN 79, ce leaga Oradea de Arad, in judetul Arad, in zona localitatii Zimand Cuz. In impactul extrem de violent au fost implicate un autoturism si un biciclist, soferul care se afla la volan parasind locul accidentului…

- La data de 24 mai a.c., in jurul orei 15.10, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati despre savarsirea unei infractiuni de talharie in zona unui magazin alimentar din zona Garii C.F.R. Constanta.Politistii constanteni au identificat un tanar, de 18 ani, din localitatea Valu lui Traian,…

- La data de 11 mai 2019, in jurul orei 19.40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, prin comuna Cetatea de Balta, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara…

- FOTO – Arhiva Joi, 9 mai, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, in colaborare cu politistii Postului de Politie Comunal Cuzdrioara, au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, pe numele caruia autoritatile judiciare italiene au emis un mandat european de arestare. Barbatul…

- Politistii au identificat si retinut un tanar de 29 de ani, care, la data de 28 aprilie a.c. ar fi provocat scandal in incinta unui bar, din comuna Ungureni si ar fi lovit si amenintat doi barbati, de 45 si 62 de ani. La data de 02 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie […] Articolul Ungureni:…