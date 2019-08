Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a provocat haos joi in Missouri (SUA), intrand puternic inarmat si cu o vesta antiglont intr-un magazin Walmart, din acelasi lant in care s-a produs si atacul armat de sambata din El Paso (Texas), inainte de a fi arestat, transmite EFE. Un purtator de cuvant al Departamentului…

- Juan de Dios Velazquez (77 de ani) și soția sa Estela Nicolasa (65 de ani) s-au mutat cu numai șase luni in urma in El Paso din Ciudad Juarez, oraș mexican din apropierea graniței cu Statele Unite. Sambata, barbatul și-a salvat soția acoperind-o cu trupul sau in timpul atacului armat dintr-un magazin…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica.

- Un individ îmbracat cu vesta de protecție a tras focuri de arma în orașul Dayton din Ohio, duminica, omorând 9 persoane, printre care și pe sora sa, scrie Reuters. Alte 27 de persoane au fost ranite. Ofițerii de poliție care patrulau în zona au ajuns la fața locului în…

- Un barbat a deschis focul, sambata, intr-un centru comercial din El Paso, Texas, in sudul Statelor Unite, ucigand 20 de persoane venite la cumparaturi inainte de a fi arestat de Politia care suspecteaza o crima cu caracter rasist, potrivit AFP.

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista", a scris politia pe…

- Seriful comitatului DeSoto, Bill Rasco, a declarat pentru ziarul Commercial Appeal ca atacatorul a fost ranit in acest schimb de focuri care a avut loc in orasul Southaven.Cele doua victime ar fi angajati ai companiei Walmart, unul dintre cei mai mari comercianti cu amanuntul din Statele…