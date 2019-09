Stiri pe aceeasi tema

- Tanar aflat in stare de ebrietate a fost accidentat de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 20.05, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marasesti din municipiul Suceava, un localnic de 40 de ani a surprins si accidentat ușor ...

- "A intervenit o autospeciala pentru a elibera un arbore cazut peste un autoturism și cabluri de transport energie electrica (iluminat public și troleu), pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 11.30. Autoturismul era parcat pe marginea drumului, iar în…

- Un scandal de proporții a izbucnit joi serara pe o strada din Petrosani, iar mai multe echipaje de Politie au fost chemate in ajutor. „Conflictul a izbucnit pe fondul unor neintelegeri mai vechi intre doi barbati din Petrosani (tata si fiu), in varsta de 50 si 25 de ani, si un tanar de 22 de […] Articolul…

- Marți 13.08.2019, in jurul orei 11.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Daciei din municipiul Radauți, ajuns la intersecția cu strada Aron Pumnul, un tanar de 20 de ani din comuna Horodnic de Jos, nu a respectat semnificația indicatorului „STOP” și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului…

- Un autoturism marca Volkswagen Golf care circula pe strada Aron Pumnul din Radauti a fost lovit de un Fiat Punto, al carui conducator auto nu a respectat semnificatia indicatoruluistop la intersectia cu strada Daciei. Din impact, autoturismul marca Fiat s-a rasturnat pe cupola. Soferii au fost ...

- Un accident rutier s a produs sambata pe DN 15C, in Humulestii Noi, orasul Tg. Neamt. O masina a intrat intr un copac si soferul a ramas blocat in masina. Se deplaseaza un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor…

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.