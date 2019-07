Stiri pe aceeasi tema

- Un francez a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a electrocutat joi in gara din Aiud, județul Alba. Acesta s-a urcat pe un vagon de tren. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:45. Cetațeanu francez care s-a electrocutat a suferit arsuri de gradele II și III și traumatism cranio-cerebral deschis.…

- Un tanar de 21 de ani din Aiud, baut la volan, a lovit cu mașina o țeava de gaz dupa ce a luat o curba greșit și a lovit un parapet. Polițiștii spun ca este cercetat in prezent pentru conducere sub influența alcoolului. ”La data de 25 iulie 2019, in jurul orei 03,45, un tanar […] Citește Un tanar șofer…

- Un baiat in varsta de 15 ani a fost prins de polițiștii din Aiud beat la volan și, evident, fara permis de conducere. Totul s-a petrecut marți noapte, in jurul orei 00,40, pe o strada din oraș. La data de 24 iulie 2019, in jurul orei 00,40, polițiștii Compartimentului de Ordine și Siguranța Publica…

- Lorena Calin de la Colegiul Național ”Titu Maiorescu” din Aiud a reușit performanța mediei 10 ”curat” la examenul de Bacalaureat 2019. Pentru aceasta performanța, Lorena s-a pregatit constant in cei patru ani de liceu, iar examenul l-a dat la Romana, Matematica și Informatica. Tanara a declarat pentru…

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 22:10, pe DN 1, in zona Garbova de Jos. Potrivit ISU Alba, un autocamion s-a rasturnat. Doua persoane au ramas incarcerate in urma accidentului. Pentru descarcerarea lor au intervenit pompierii din Aiud cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. Știre…

- Un tanar din Alba, cunoscut MC, ENTERTAINER și INTERNATIONAL HOST, va prezenta prima ediție a ALLStars Dance Competition, cel mai mare show de dans din Romania Catalin Bogdan este din municipiul Aiud și de mai bine de 23 de ani este HOST/MC & ENTERTAINER. Cunoscut cu numele de scena de K2, Catalin prezinta…