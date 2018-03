Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, a patruns intr-o scoala din comuna Osesti, judetul Vaslui, unde a amenintat o eleva, in varsta de 14 ani, pe mama acesteia, dar si pe o profesoara. Barbatul, care ar fi avut o relatie cu eleva, a atacat-o cu un cutit, provocandu-i…

- Peste 100 de politisti din judetele Vrancea, Vaslui si Prahova, efectueaza, joi, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. ‘Politisti ai inspectoratelor de politie judetene Vrancea,Vaslui si Prahova, cu sprijinul specialistilor directiilor pentru…

- Un barbat din Ramnicu Sarat a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce ieri, in timpul unui scandal cu fosta concubina, a scos un cuțit și l-a folosit pentru a o rani pe femeie. In urma taieturilor provocate, victima a ajuns la spital. Mai tarziu, cuțitarul a fost reținut de poliție și trimis in arest.…

- La data de 17 martie a.c. poliitii brileni lau reinut pe un tânr de 19 ani bnuit de comiterea mai multor infraciuni la regimul rutier.În noaptea de 17.03.2018 ora 0100 tânrul de 19 ani din localitatea Mxineni în timp ce conducea un autoturism pe DN 23 dinspre localitatea Latinu c...

- Doi “boboci” de la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina au transformat ziua de depunere a juramantului intr-un moment cu adevarat memorabil. In fața a peste 1.300 de oameni, cei mai mulți colegi de-ai lor din anii mai mari, cei doi și-au chemat iubitele in fața tribunei oficiale și…

- Politisti au retinut autorul alertei false cu bomba de la parcul de troleibuze. Ca urmare a masurilor speciale de investigații si de urmarire penala, intreprinse de angajații sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție mun.

- Un tanar din Cugir a fost retinut de Politie, dupa ce a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. Potrivit IPJ Alba, in 4 martie, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Un microbuz plin cu pasageri inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit cu o masina in care se aflau trei persoane. Una dintre ele a fost proiectata in exteriorul autoturismului si a murit, iar celelalte au ramas incarcerate. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului…

- Barbatul din comuna galateana Pechea, suspectat ca si-a ucis, joi, pe strada, fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, pentru ca aceasta nu mai voia sa se impace cu el, dupa ce s-a intors la sotul ei si la cei doi copii, a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva…

- Un tanar de 20 de ani, originar din raionul Orhei, a fost retinut de politie fiind suspectat ca ar fi furat un automobil.Incidentul a fost denuntat la politie de catre proprietar, dupa ce a depistat lipsa autoturismului din ograda casei, din sectorul Rașcani al Capitalei.

- Aproximativ 40 de politisti au descins joi la Tindarei si Bucu, in urma raziilor fiind retinut un barbat de 25 de ani. Pentru cresterea gradului de siguranta si descurajarea comportamentelor de tip infractional, oamenii legii au organizat si desfasurat o actiune de amploare pe raza orasului Tandarei,…

- Un elev a patruns cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului Mihai Viteazul din orasul Ineu, din judetul Arad, a informat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arad, sublocotenent Valeriu Macovei, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, luni, in jurul orei 10.35,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Calnic a fost retinut de politistii din Sebes, in urma unui scandal in care au fost implicate mai multe persoane din aceeasi localitate. Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit cu un cutit de consatean. Potrivit IPJ Alba, […]

- Politistii din Sebes au luat masura retinerii fata de un barbat din Cilnic, care, in urma unui conflict spontan, l-a agresat pe un consatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost…

- La data de 9 februarie a.c, polițiști din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt de echipamente de telecomunicatii.

- Un tanar de 18 ani din localitatea Balta Arsa din judetul Botosani a fost retinut de politisti, dupa ce a agresat in trafic un barbat de 68 de ani si ar fi distrus masina acestuia, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Maria Carp. Potrivit sursei citate, in…

- Accidentul de vanatoare a avut loc pe fondul de vanatoare 37 Carja,insa deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs. Partida de vanatoare era una autorizata. Minorul de 13 ani a fost transportat la Spitalul Municipal Elena Beldiman din Barlad, unde a fost diagnosticat cu plaga impuscata…

- Se sparge buba si la Vaslui? PE CAND SI LA VASLUI?… Un barbat din Galati a fost retinut de Politie, in urma cu cateva zile, sub acuzatia de fals in inscrisuri in forma continuata. Acesta este banuit ca a luat bani de la sute de cetateni din Republica Moldova ca sa-i ajute sa isi faca [...]

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Doua persoane din judetul Dambovita au reclamat la Politie ca in perioada sarbatorilor de iarna au fost inselate de tanarul in cauza. "La data de 24 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au documentat activitatea infractionala a unui tanar, de 21 de ani,…

- Activitatile desfasurate de structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau in anul 2017, au vizat urmatoarele obiective majore: cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera, prevenirea…

- Solicitanții de certificate de cazier judiciar din județul Vaslui trebuie sa știe ca, de saptamana trecuta, ghișeul pentru primirea cererilor s-a mutat pe partea laterala dinspre Biblioteca Județeana a sediului Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ). Programul de lucru cu publicul este de luni…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Un tanar, de 18 ani,din comuna gorjeana Scoarta, a fost retinut ieri de politisti pentru comiterea mai multor spargeri. Ultimul furt a avut loc in data de 7 ianuarie si a fost comis la sediul unei firme din Targu-Jiu, de ...

- Un copil de zece ani din orasul Calan, judetul Hunedoara a reclamat la Politie ca a fost lovit de invatatoarea sa, in zona capului, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca. Ulterior copilul s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu bunica sa pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Scoarta, autorul a opt furturi comise pe raza municipiului Targu-Jiu in ultimele sase luni, a fost retinut de politisti, urmand sa fie prezentat vineri instantei de judecata cu propuneri legale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean…

- La data de 17 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Pestisani au fost sesizati de o femeie de 40 de ani, cu privire la faptul ca in curtea liceului din localitate un barbat a lovit un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un barbat…

- Tatal care a batut un elev in curtea liceului din Pestisani a fost retinut miercuri seara, pentru 24 de ore. Barbatul in varsta de 37 de ani era suparat ca fiica lui a fost lovita cu bulgari de zapada, fapt pentru care acesta a intrat in școala cu un cuțit și a agresat un elev in varsta de 14 ani.

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident auto care a avut loc in Barlad, dupa ce un tanar sofer a pierdut controlul unui autovehicul si s-a izbit de gardul unei spalatorii auto. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…

- Un român, înarmat cu un cuțit, a intrat într-o secție de poliție din Spania și și-a amenințat fosta concubina ca o omoara. Acesta a urmartit-o pe fosta iubita care a plecat la Poliție sa ceara ajutor, fiind îmbracata în pijamale și desculța. Barbatul a fost arestat. …

- Duminica noapte, la ora 22.45, in timp ce conducea un autoturism pe DC 65 din comuna Verești, in zona pasajului CFR, un localnic de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si masina a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata.Din accident a rezultat ...

- Un tanar care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost retinut de politistii din Alba Iulia. A fost oprit in trafic, in timp ce conducea un tractor furat. Se afla sub influenta alcoolului si nu a vea nici permis. In noaptea de 7/8 ianuarie, in jurul orei 1.00, politistii de ordine publica…

- Angajații IP Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigații au reținut un tanar in varsta de 25 ani, domiciliat in capitala, care se afla in cautare pentru circulatia ilegala a drogurilor.

- Rudele unei minore de 17 ani dintr-un sat din Vaslui au reclamat la Politie ca adolescenta ar fi fost victima unei agresiuni in seara de Revelion, cand, in timp ce se intorcea spre casa, insotita de un verisor, a fost atacata de un tanar, care ar fi incercat sa o violeze. Speriat verisorul fetei a alergat…

