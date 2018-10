Un tanar a fost filmat in timp ce-si plimba bebelusul in carucior. Nimic extraordinar, poate spune cineva, s-au mai vazut astfel de tați grijulii. Numai ca videoclipul postat i-a lasat fara cuvinte pe cei care l-au vizionat. Este posibil așa ceva? Inconștiența? Imaginile postate sunt graitoare și, firește, vorbesc de la sine… Iar oamenii sunt, […] The post Un tanar, filmat in timp ce-si plimba bebelusul in carucior, din masina pe care o conduce! Ce-a urmat apoi intrece orice imaginație appeared first on Cancan.ro .