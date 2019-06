Stiri pe aceeasi tema

- Anunțurile pentru alegerile locale de anul viitor au inceput deja, moment pentru cel mai tanar candidat sa iși anunțe intenția de a caștiga primaria unui oraș din Maramureș. Este vorba de Cristian Opriș, care abia a implinit 24 de ani, care a postat pe pagina de Facebook a orașului anunțul sau ferm…

- Un incident neobișnuit și extrem de neplacut pentru organizatorii turneului de la Roland Garros s-a produs, sambata, dupa ce Serena Williams a fost eliminata in turul al treilea. Dupa infrangere, americanca a vrut sa termine cat mai repede cu formalitațile impuse de organizatori și a cerut sa intre…

- Un barbat din Sebes de 26 de ani a fost arestat la Curtea de Apel Alba Iulia in baza unui mandat european. El a ... The post ”Daca nu imi dai cei 500 euro, mori aici”. Este amenințarea pentru care un tanar din județul Alba a primit mandat european de arestare appeared first on Ziarul Unirea .

- Vestea ca buzoianca Livia Florentina Bunea și fiica ei de 8 ani au fost ucise in Cipru a picat ca un trasnet in comunitatea unde a trait femeia. Reporterul Libertatea a vorbit cu vecinii de cartier, iar cei care o cunoșteau de mica pe Livia s-au declarat absolut șocați. Livia Florentina Bunea, 36 de…

- La Institutul de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Târgu Mures, echipa de specialiști coordonata de acad.prof.univ.dr. Horațiu Suciu a efectuat, în aceasta seara, al doilea transplant de cord din 2019.

- O veste trista pentru iubitorii handbalului brașovean. Aflata in plina lupta pentru locul al treilea din ierarhia Ligii Naționale de handbal feminin, Corona Brașov a primit o lovitura grea. Echipa antrenata de Ion Craciun nu se va mai putea baza acest sezon pe una dintre cele mai bune jucatoare, Eliza…

- O tânara bolnava de cancer în stadiu terminal a reușit o revenire miraculoasa, astfel ca a decis sa doneze banii pe care cunoscuții îi strânsesera pentru înmormântare.

- Printr-o decizie din 28 martie 2019, Judecatoria Alba Iulia a stabilit pedeapsa pentru un tanar din Alba Iulia judecat pentru savarsirea infractiunii de talharie. Acesta va fi internat intr-un centru educativ pe o perioada de 2 ani. L. Darius este judecat dupa ce a talharit o femeie in varsta de 83…