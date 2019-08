Un tânăr dispărut în apele iazului Nacu a fost găsit mort Un tanar de 23 de ani din județul Botoșani, disparut joi seara in apele iazului Nacu, unde mersese la scaldat, a fost gasit mort vineri dimineața, potrivit Mediafax. Tanarul de 23 de ani a fost dat disparut joi seara, dupa ce a intrat la scaldat in apele iazului Nacu din comuna Frumușica, județul Botoșani, și nu a mai ieșit. Citește și: Sarbatoare MARE pe 30 august - Rugaciunea pe care o rostesc creștinii de Sfantul Alexandru Trupul acestuia a fost gasit vineri dimineața, in locul unde a fost vazut ultima data. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

