Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de trei telefoane erau in camera in care era inchisa Alexandra atunci cand Gheorghe Dinca a plecat din casa. Cu unul dintre acestea, victima a reușit sa sune la 112. Motivul pentru care criminalul din Caracal a lasat mobilele la indemana victimei a fost dezvaluit de avocatul lui din oficiu:…

- Ziarul Unirea VIDEO CUTREMURATOR: Un tanar de 22 de ani, din Deva, parasit de iubita, s-a filmat live cand a incercat sa se sinucida pe o șosea din Germania. A intrat intenționat cu mașina sub un autotren Un tanar de 22 de ani, din Deva, parasit de iubita, s-a filmat live cand a incercat sa se sinucida…

- Agentul care a omorat in bataie un tanar, in sediul Sectiei 10, a iesit din puscarie inainte de termen, gratie unor judecatori marinimosi, care au considerat ca acesta a suferit destul in spatele gratiilor.

- Un tanar in varsta de 20 ani, originar din raionul Ștefan Voda, a fost reținut de catre ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcție de Poliție a municipiul Chișinau, pentru comiterea unui jaf stradal.

- El era in statiunea Jupiter cu sotia si cei doi copii. Impreuna cu ei venisera si alte rude, care se cazasera intr-o camera alaturata. Barbatul de 34 de ani a fost gasit spanzurat chiar de familia sa care venise de la plaja. Anchetatorii au stabilit ca barbatul avea 34 de ani si era agent de politie…

- Un adolescent petrilean nu a mai suportat sa fie batjocorit de colegi și a ales sa se sinucida. George Costache, un tânar de 18 ani din orașul Petrila, și-a pus capat zilelor chiar cu o seara înainte de a susține prima proba scrisa a examenului de

- Gabriel Bocra Ionut, un român în vârsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat în Italia un tânar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncându-se de pe un pod rutier.