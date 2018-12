Stiri pe aceeasi tema

- Cele sase atacuri de sambata si duminica au avut loc in apropiere de Gandarshe, un oras la sud-vest de capitala Mogadishu. Ele au avut ca tinta o cunoscuta tabara a Al-Shabaab si au fost coordonate cu guvernul somalez, au precizat SUA intr-un comunicat transmis luni."Alaturi de partenerii…

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Liderii eurosceptici ai Poloniei au marcat duminica un secol de independenta nationala printr-o parada la care au luat parte mai mult de 200.000 de persoane din intreaga tara si care a implicat grupuri de extrema dreapta si activisti neo-fascisti din Italia, relateaza Reuters.

- Un tanar de 29 de ani din municipiul Focsani a fost retinut de politisti, miercuri, pentru trafic si consum ilicit de droguri de risc, la momentul flagrantului acesta avand asupra sa 80 de grame de cannabis destinat vanzarii, potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Organizatii teroriste internationale ar putea comite atacuri chimice sau biologice in Marea Britanie, avertizeaza Ben Wallace, secretar de stat britanic pentru Securitate si combaterea infractionalitatii economice.

- Erik Lincar (39 de ani), antrenorul echipei Vointa Turnu Magurele, echipa care a eliminat-o pe Rapid in Cupa Romaniei in Giulesti, scor 2-0, a vorbit in direct la ProSport Live despre mijlocasii romani care l-au impresionat pana in acest moment.

- „Unele institutii europene se joaca ... creeaza terorism pe piata financiara”, a declarat Di Maio, seful Miscarii 5 Stele, o grupare politica anti-sistem din Italia, conform Reuters, citat de News.ro. El l-a atacat pe Comisarul Afacerilor Economice Europene, Pierre Moscovici, despre care a declarat…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…