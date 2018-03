Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a incercat sa se sinucida • Ieri-dimineata, bunica baiatului l-a gasit pe acesta cu streangul la gat, fara suflare, si a facut tot ce i-a stat in puteri pana sa ajunga medicii • Povestea este de-a dreptul [...]

- Petronela, fata de opt ani din Bohotin bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat tratamentul, s-a stins din viața.Micuța a fost condusa pe ultimul drum de cațiva oameni care o cunoșteau și care au fost devastați de povestea ei.Prin frig și zapada, oamenii au condus-o pe fetița cu capul in pamant.…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 9 ani. “Din pacate, fetita a decedat. (…) Durata ei de viata fusese estimata de specialisti undeva intre doua si sase luni. Fetita a fost diagnosticata cu cancer la varsta de doi ani.…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer pe care parinții au refuzat sa o trateze, s-a stins din viata. Astazi, micuta a fost condusa pe ultimul drum de cativa oameni care o cunosteau si care au fost socati de povestea ei.

- Fetița de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal și ai carei parinți au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal în faza avansata înca de la vârsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie…

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- O fetita de 8 ani din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi, va fi tratata la Timisoara. Este decizia instanței, dupa ce Protecția Copilului a cerut ca parinții micuței sa fie obligați sa accepte asistența medicala. Aceștia se opuneau oricarei intervenții, pe motiv ca fetiței ar fi urmat sa-i fie…

- Fetița nu va pleca din Iasi cel putin pana la inceputul saptamanii viitoare, in condițiile in care de cateva luni parintii ii refuza accesul la tratamentul vital, de teama ca fetei ii vor fi furate organele.